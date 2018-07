Boule – eine Sportart nicht nur für die ältere Generation, sondern auch für Kinder und Jugendliche – wurde begeistert ausprobiert. Viele kannten die Sportart nicht, die von der Fahrrad- und Wandergruppe betreut wurde. Die Ergebnisse wurden mit der Hand gemessen, den Videobeweis für den Ersten gab es nicht. Allen hat es viel Spaß gemacht. Spaß macht es auch, sich dienstags von 18 bis 20 Uhr der Fahrrad- und Wandergruppe unter der Leitung von Kurt Schmidt anzuschließen.

Beim Geräteturnen konnten sich Kinder und Erwachsene an die verschiedenen Geräte wagen. Es wurden Bockspringen, Bodenturnen, Reck, Stufenbarren und Minitrampolin angeboten. Die Geräte waren die gesamte Zeit über gut besucht. Kleinere Wartezeiten mussten dabei nur kurzzeitig in Kauf genommen werden. Wer weiter keine Wartezeiten in Kauf nehmen möchte, kann freitags von 17 bis 18 Uhr unter der Leitung von Silke Schmidt in der Turnhalle bei der Grundschule trainieren.

Die Gruppen Kinderturnen für drei- bis sechsjährige Kinder und Eltern-Kind-Turnen boten eine Spielecke an. Dort konnten alle etwas zum Spielen finden, nicht nur die Kleinsten. Egal, ob Bällebad, Bobbycar, Sandspielzeug oder eines der vielen Wurfspiele: Es war für jeden etwas dabei. Die Kinder hatten viel Spaß dabei, gemeinsam die verschiedenen Spielmöglichkeiten auszuprobieren. Das Eltern-Kind-Turnen findet donnerstags von 16 bis 16.50 Uhr und das Kinderturnen donnerstags von 17 bis 17.50 Uhr unter der Leitung von Merle Renken und Lea Geffers statt.

Die drei verfügbaren Sandplätze für Volleyball wurden ebenfalls intensiv genutzt. Zwei Mannschaften mit gemischter Viererbesetzung ergriffen die Gelegenheit, sich mit dieser Sportart vertraut zu machen. Höchste Konzentration war dabei angesagt, da die Ballwechsel durch Wind und Sonne stark beeinflusst wurden. Auf dem Nebenspielplatz schauten die jüngsten Besucher des Sportfestes zu und fragten sich, wie sie wohl den Ball über das hoch gespannte Netz bringen sollten. Das Volleyball-Training findet unter der Leitung von Jürgen Maurans montags von 19 bis 22 Uhr statt.

Die Sparte Fitness (-Studio) brachte Interessenten ihre Ausdauer- sowie ihre Kraft-Maschinen in der Anwendung näher. Es wurden konkrete Möglichkeiten, wie spezielles Herz-Kreislauf-Training oder gesundheitsorientiertes Krafttraining und auch die sinnvolle Verbindung von unterschiedlichen Methoden erläutert. Der Fitnessbereich ist täglich außer sonntags zu verschiedenen Zeiten geöffnet.

Eine weitere Station im Außenbereich bot die Leichtathletiksparte an. Hier wurden verschiedene Arten des Weitsprungs angeboten. Das war neben dem klassischen Weitsprung auch die Variante des Hoch-Weitsprungs: Dabei mussten die Teilnehmer versuchen über eine Stange zu springen, die in einer für sie angepassten Höhe hing. Dies war in der Regel zwischen 60 und 80 Zentimetern. Aber auch die Jüngsten trauten sich nach einigem Zögern, über die Stange zu hüpfen.

Besonders wichtig war für die Kinder jedoch das Sammeln von Mitmachpunkten, die bei jeder Sportart auf einem Blatt Papier eingetragen wurden. Dafür gab es am Ende des Mitmachsommerfestes eine Überraschung. Weitere Informationen zum TSV Worpswede gibt es im Internet unter www.tsv-worpswede.de.