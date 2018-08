Dabei bietet der nach DIN EN 1090 EXC 3 zertifizierte Schweißfachbetrieb mit seinen 15 Mitarbeitern sowohl Beratung und Konstruktion als auch Fertigung und Montage aus einer Hand.

„Unsere größten Abnehmer in der Region sind ArcelorMittal, die Stadtwerke und das Daimler-Werk in Bremen“, sagt Firmenchef ­Wilfried Gerdes, der das Unternehmen gemeinsam mit Andree ­Oncken führt. Der Name von Ameln ist seit 125 Jahren eng mit der Stahlbauindustrie verbunden. Das Unternehmen war lange Zeit in der benachbarten Hansestadt Bremen ansässig, seit 2013 befindet sich der Firmensitz in Stuhr-­Seckenhausen. Die Geschäftsführung legt großen Wert auf eine genaue und zügige Abwicklung der einzelnen Vorhaben. „Ein Projekt muss optimal abgestimmt und geplant sein“, ­lautet eines der Erfolgsrezepte.

Aus diesem Grund stehen die Mitarbeiter von Anfang an in engem Kontakt und ständigen Austausch mit den Auftraggebern. Bei der Konstruktion der einzelnen Stahlbauten kommt dem Unternehmen eine gestalterische und technische Variabilität zugute: „Unser großes Plus liegt in der Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung und modernen CAD-Systemen“, erläutert Gerdes. So werden die einzelnen Konstruktionen am PC gestaltet und für den Kunden veranschaulicht.

Im Bereich der Fertigung bietet das stahlverarbeitende Unternehmen zusätzlich die Lackierung der Konstruktionen an. „Unsere eigene Lackieranlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer unserer beiden Fertigungshallen. Das bedeutet kurze Wege und Zeitersparnis“, sagt der Geschäftsführer. Ganz gleich, ob großer Stahlbau oder eine Treppe konstruiert wird – das kompetente Mitarbeiterteam punktet mit Fachkenntnis und sorgt mit durchdachter Planung für Innovationen und Flexibilität ohne Schnittstellenverluste. „Unser Bestreben ist es, den Kunden mittels effektiver Organisation und kurzen Montagezeiten eine termingerechte Umsetzung zu garantieren“, sagt ­Gerdes.

Die Geschäftsführung legt bei der Durchführung der einzelnen Projekte großen Wert auf die Arbeitssicherheit. Dieses Anliegen zahlt sich aus, so wurde von Ameln bereits zum dritten Mal nacheinander das Gütesiegel ­„Sicherheit mit System“ verliehen.

Die Firma Wilhelm von Ameln Stahlbau, Handelshof 24, ist erreichbar unter Telefon 0421 / 50 04 66 und per E-Mail an kontakt@­w-von-ameln.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.w-von-ameln.de.