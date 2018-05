Sie lehrt Schwimmen. Sie klärt über Gefahren auf und setzt sich für höhere Sicherheitsstandards ein: die DLRG – die größte freiwillige Wasserrettungs-Organisation der Welt. Am Donnerstag, 31. Mai, ist sie zu Gast im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9. Ab 18.30 Uhr berichtet Lutz Graupner über die 1913 gegründete Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V..

„Die DLRG bewahrt Menschen vor dem Ertrinken“, fasst Graupner die Arbeit der Gesellschaft zusammen. Der gelernte Kraftfahrer weiß, wovon er redet: Er ist seit 14 Jahren einer von zwei Technischen Leitern der DLRG-Ortsgruppe Stuhr, die am Silbersee beheimatet ist. Graupner ist dort zuständig für die technische Ausstattung und die Ausbildung an diesen Geräten. „Seit 2004 haben wir ein Schlauchboot mit Aluminiumrumpf. Per Funk wird ständig Kontakt zu den Wachgängern gehalten – das will gelernt sein“, erzählt er.

Die DLRG hat im Jahr 2016 durch ihre Einsätze 1071 Menschen in Deutschland vor dem Ertrinken gerettet. In seinem Vortrag, der von Fotos ergänzt wird, berichtet Graupner von der Gründung und Geschichte der Gesellschaft, ihren Zielen sowie den vielfältigen Aufgabenbereichen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.