Nachdem vor einem Jahr eine neue, 280 Quadratmeter große Ausstellungshalle für Nissan-Fahrzeuge eingeweiht wurde, ziehen die Autohausbetreiber eine sehr gut ­Bilanz. „Unsere neue Marke und die zugehörige Nissan-Fachwerkstatt sind bei den Kunden gut angekommen“, sagt Bernd Bielefeld, der das Autohaus Brandt gemeinsam mit Schwägerin Stephanie von Ahsen und ihrem Vater Günter von Ahsen leitet. Und damit nicht genug: „Wir wollen das Angebot an Jahres­-wagen unserer Marken Audi und Volks­wagen deutlich ausbauen. Die Nachfrage ist so stark, dass wir ­damit rechnen, in allen unseren Häusern bis zu 800 Fahrzeuge pro Jahr verkaufen zu können“, berichtet Bernd Bielefeld.

Das Autohaus ist außerdem für sein Engagement für die Heimatgemeinde und seine Veranstaltungen bekannt. „Wir werden uns ­natürlich wieder an ,Weyhe total!‘ beteiligen“, sagt Pia Bielefeld, die im Stammhaus des Familienbetriebes für das Marketing verantwortlich ist. Das größte Volksfest der Gemeinde findet von Freitag bis Sonntag, 7 bis 9. September, auf und rund um den Marktplatz statt. „Mit Unterstützung der Freizeitwelt Dreyhe und Syke Adventures präsentieren wir das Themenfeld Urlaub und Camping“, kündigt Pia Bielefeld an. So bringt das Autohaus-Team ­einen Volkswagen-Amarok Pick-up mit. Der Anbieter Syke Adventures ­stattet das große Fahrzeug, das eine offene Ladefläche hat, mit einem Dachzelt aus und macht es so ­campingtauglich. Außerdem ist ein Volkswagen-Caddie vor Ort, der eine Schlaffunktion mitbringt. Die Freizeitwelt Dreyhe bestückt den Van mit Campingzubehör vom Vorzelt bis hin zum Geschirr und zeigt so, wie komfortabel das rollende Hotelzimmer sein kann. „Zusätzlich haben wir den Volkswagen-Multivan mit dabei, an dem wir Umbaulösungen für Individualisten präsentieren wollen“, schildert Pia ­Bielefeld.

Eine weitere beliebte Veranstaltung findet am 8. und 9. November in dem Weyher Betrieb des Familienunternehmens statt: „Musik im Autohaus“. „Zum zweiten Mal kommt dafür das Orchester Philharmonic Rock in unser Haus. Das Konzert ist im vergangenen Jahr gut angekommen, daher wollen wir das mit einem neuen Programm gerne wiederholen“, so Pia Bielefeld.

Darüber hinaus lohnt es sich, ­einen Blick auf die neuen Fahr­zeuge-Modelle zu werfen, die im Autohaus Brandt zur Probefahrt ­bereit stehen. Vor allem bei Audi läuft zurzeit eine Produktoffensive unter dem Motto „New Level ­Luxury“, die – wie der Name schon sagt – mit den Modellen A 7, ­A 8, A 6 und Q 8 insbesondere den ­Premiumsektor betrifft. Passend dazu veranstaltet das ­Autohaus ­Anfang September, einen „Luxury Day“. Die Gäste können sich auf Fahrzeugpräsentationen und ein Rahmenprogramm mit Musicalsongs freuen, das durch Schauspieler des Weyher Theaters gestaltet wird.

Zum Autohaus Brandt gehören die Standorte Weyhe, Bremen, Stuhr sowie der kürzlich eröffnete Betrieb in Achim. Insgesamt beschäftigt das 1924 gegründete Unternehmen 200 Mitarbeiter. Jedes Jahr werden mehr als zehn Auszubildende eingestellt, sodass stets insgesamt 40 bis 50 Nachwuchskräfte den Beruf erlernen können. Das Autohaus Brandt ist die wohl älteste und größte in

Familienbesitz befindliche Vertretung für Volks­wagen-Pkw und -Nutzfahrzeuge sowie Audi in der Region.