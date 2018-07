Das neue Kursprogramm des TV Falkenberg wartet mit zahlreichen Fitness- und Gesundheitskursen auf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Von Cha-Cha-Cha bis Zumba

FR

Lilienthal-Falkenberg. Der TV Falkenberg bietet in seinem neuen Kursprogramm, welches am 9. August startet, 17 Aquakurse für alle Altersgruppen an, Anmeldungen sind ab sofort möglich.