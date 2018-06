Neben deutschen Teilnehmern kamen auch viele aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Österreich, der Schweiz, aus Frankreich oder aus Schweden angereist.

Aus dem Shindôkan Dôjô des FTSV Jahn Brinkum waren auch drei Karatekas dabei, um sich von den hochrangigen Karate-Senseis um DJKB-Chiefinstructor Shihan Ochi (9. Dan) inspirieren zu lassen, ihre Techniken zu verbessern und das Wissen zu vertiefen.

In diesem Jahr war einer der Gasttrainer, Naka Tatsuya Sensei (7. Dan), sogar extra aus Japan angereist. Naka Sensei ist weltweit für seine außergewöhnlich präzise Technik bekannt und hat auch schon in Kampfkunstfilmen mitgewirkt. Im Kino in Tauberbischofsheim lief während der Lehrgangstage der Film „Kuro Obi“, in dem Naka Sensei eine Hauptrolle spielt.

Eine Kata (Formenlauf) ist eine festgelegte Abfolge von Abwehr- und Angriffstechniken gegen imaginäre Gegner. Das „Kata Spezial“ ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, täglich in mehreren Trainingseinheiten unterschiedliche Kata zu bearbeiten und in den Details zu vertiefen. Es kommt dabei auf die präzise Ausführung der Techniken an, aber auch auf das Timing, um der Kata ihren Ausdruck zu verleihen. Das erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Kondition, weil das Üben eine äußerst anstrengende und schweißtreibende Angelegenheit ist.

Sämtliche hochrangigen Trainer verstanden es ausgezeichnet, die Übenden dabei anzuleiten und ihnen Hintergründe und mögliche Anwendungen zu den Techniken zu zeigen und zu erklären. In früheren Jahrhunderten wurden die Kata nur mündlich vom Karatemeister an die Schüler weitergegeben. Schriftliche Aufzeichnungen zur Weitergabe waren nicht vorhanden. Wenn ein Sensei zu früh verstarb, ging auch ein Teil seines Wissens mit ihm verloren. So enthalten die Kata auch heute noch eine Menge verborgener Anwendungen und Geheimnisse.

Neben den sportlichen Aktivitäten wurde während der ganzen Tage in und vor der Stadthalle von Tauberbischofsheim für die Verpflegung der Sportler und Gäste gesorgt. In toller Atmosphäre traf man wieder viele Karatekas aus befreundeten Vereinen und konnte sich außerhalb des Trainings über vieles austauschen.

Ein Highlight außerhalb der Sporthallen war der Flashmob am Freitagabend in der Innenstadt von Tauberbischofsheim. Die aktiven Karatekas waren im Geheimen von Schlatt Sensei, dem Cheftrainer des ausrichtenden Karatevereins, gebeten worden, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Privatkleidung am und auf dem Marktplatz aufzuhalten. Auf sein Kommando hin führten plötzlich alle Karatekas wie aus dem Nichts eine vorher festgelegte Kata auf. Die Aktion war ein voller Erfolg und kann auch auf YouTube angesehen werden.

Wer Interesse an Karate hat, ist im Shindôkan Dôjô des FTSV Jahn Brinkum zu einem Probetraining immer herzlich willkommen. Informationen zu Trainingszeiten und mehr gibt es unter www.shindokan.de.