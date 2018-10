Sind für die Stiftung aktiv: Elke Pöhl, Rainer Heitmann (vorn), Claudia Tietchen-Helinghaus und Jens Wilkens. (Peter Voith, Fr fr)

-Johannis-Gemeinde ins Leben gerufen wurde, um eine Instanz zu schaffen, die gemeindeübergreifend arbeiten und Finanzhilfe leisten kann. Ihr zugehörig sind neben der St. Johannis- noch die Dom-, die St. Nikolai- und die St. Andreas-Gemeinde. Die Stiftung setzt sich aus dem Vorstand und dem Stiftungsrat zusammen, zum Vorstand zählen neben ihm zwei weitere Personen, Randolf Friedrichs und Karl-Ulrich Heyden. Jede Gemeinde entsendet jeweils zwei Personen in den Stiftungsrat, der von einer weiteren Person aus einer der Gemeinden geleitet wird, zur Zeit ist das (seit 2010) Karl-Peter Neumann. Rainer Heitmann: „Nur diese neun Personen sind dann auch stimmberechtigt, wenn es um Projekte geht.“

„Vieles ist möglich“

Memospiel Kirchenstiftung Verden (Peter Voith, FR)

Welche Unterfangen gefördert werden könnten, sei durch die Satzung vorgegeben, die jedoch „so allgemein gehalten wurde, dass vieles möglich ist“. Grundsätzlich habe man sich aber der Jugendarbeit verschrieben, unter anderem, um die Stiftung und ihre Arbeit noch bekannter zu machen. Bei Finanzhilfen gelte generell, dass von ihrer Seite nicht mehr als 50 Prozent der insgesamt benötigten Mittel hinzugegeben würden. Der Rest müsse entweder durch Mitgliedsbeiträge finanziert oder aber aus der jeweiligen Gemeinde kommen, so Heitmann.

Gefördert würden zum einen Projekte aus einer der Gemeinden, zum anderen aber auch größere Maßnahmen, die für alle gedacht seien. Das gelte zum Beispiel für das Projekt Kirchenpädagogik (Zuschuss zu den Personalkosten), das in der Domgemeinde stattfinde, an dem aber auch Kinder aus allen anderen Gemeinden teilnehmen könnten, so der 66-jährige Heitmann. Er fungiert im Vorstand als Sprecher und ist für die Spendenbescheinigungen zuständig.

Ein größeres Projekt stellt zudem die Chorfreizeit der St. Johannis-Gemeinde dar, die regelmäßig stattfindet. „Die Probenarbeit und das Notenmaterial des Chores werden von uns mitfinanziert.“ Ebenfalls musikalisch unterwegs seien sie bei ihrer regelmäßigen Zusammenarbeit mit der Kirchenband Tunefish aus ihrer Gemeinde, für die Gelder zur Verfügung gestellt würden, um neue Instrumente anzuschaffen, und die ihrerseits die Einnahmen von einigen Konzerten der Stiftung zukommen lasse. „Diese Band gibt es seit etwa 13 Jahren, ihr Repertoire umfasst um die 50 bunt gemischte Stücke, die zum einen modernen Kirchenliedern, zum anderen aktueller Popmusik zugeordnet werden können.“

An die Kirchenstiftung gedacht habe man auch im Rahmen der Renovierung von St. Nikolai, als es um die Beteiligung an den Anschaffungskosten eines Bühnensystems gegangen sei. Ebenso konnte man für St. Andreas den Kauf eines Konzertflügels unterstützen. Bekannt sein dürfte einigen der Spielbus „Fridolin“, dessen Anschaffung seinerzeit, als er noch ein kirchliches Projekt war, von der Kirchenstiftung Unterstützung erfahren habe. Auch kleinere Aktionen seien durchgeführt worden, um einzelne oder alle Gemeinden zu bereichern, sagt Heitmann: So habe jeder Kirchenfriedhof zum Beispiel eine Holzbank bekommen, der Konfirmandenraum von St. Johannis sei mit einer neuen Moderationswand bedacht und das Stadtkirchenzentrum bei der Reparatur des Billardtisches finanziell unterstützt worden.

„Dass die Stiftung 2003 überhaupt gegründet werden konnte, hatten wir einigen größeren Geldbeträgen zu verdanken“, die beispielsweise durch Erbschaften zusammengekommen seien. „Gerade in den ersten Jahren, die es die Stiftung gab, war die Euphorie groß und wir wurden häufig bedacht“, auch regelmäßige Spender habe es etliche gegeben. Das sei inzwischen nicht mehr der Fall, sie müssten nun immer wieder versuchen, sich bei Veranstaltungen ins Gedächtnis zu rufen und Möglichkeiten zu finden, Gelder zu sammeln. Heitmann: „Spenden und Zustiftungen kommen übrigens in erster Linie von Personen, die 50 Jahre oder älter sind.“

Zustiften oder spenden

Grundsätzlich gebe es zwei Varianten, der Stiftung, die mit etwa 20 000 Euro gestartet sei und inzwischen über circa 240 000 Euro verfüge, Geld zukommen zu lassen: „Wie es bei jeder Stiftung der Fall ist, kann entweder zugestiftet oder gespendet werden.“ Während eine Zustiftung das Grundkapital erhöhe, das nicht ausgegeben werden dürfe und für höhere Zinserträge sorge, stünden ihnen Spenden, sofern sie nicht zweckgebunden seien, zur freien Verfügung. Die laufenden Geschäfte würden stets vom Stiftungsvorstand geführt, der Stiftungsrat hingegen überwache diese und beschließe über die Vergabe der Fördermittel. „Darüber hinaus gibt es noch die Stiftungsversammlung, die kontrolliert, berät und auch neue Ideen für die Stiftungsarbeit einbringt und sich aus Stiftern zusammensetzt.“

Da es aktuell das Bonifizierungsprogramm „3+1“ gebe, durch das Zuwendungen besonders gefördert würden, bitte die Kirchenstiftung bis Juni 2019 folglich vermehrt um Zustiftungen. Heitmann rechnet vor: „Für drei gestiftete Euro legt die Landeskirche nämlich einen weiteren Euro dazu, sodass der Stiftung insgesamt vier Euro zugutekommen.“

300 Memospiele im Verkauf

Sie selbst seien im Rahmen ihres 15-jährigen Bestehens, das mit einem großen Jubiläumskonzert unter der Leitung von Tillmann Benfer gefeiert worden sei, aktiv geworden, um Gelder zu akquirieren: „Seit dem Tag des Konzerts wird ein Memospiel mit Fotos der vier beteiligten Kirchengemeinden angeboten.“ Käuflich erworben werden kann das Spiel, von dem 300 Stück fabriziert worden sind, für zehn Euro außer bei ihnen in der Gemeinde unter anderem noch bei Spielwaren Witte und in der Touristeninformation Verden.

Weitere Informationen über die Evangelische Kirchenstiftung Verden gibt es im Internet auf der Seite www.ev-kirchenstiftung-verden.de, telefonisch bei Rainer Heitmann unter 04231 84474 oder per E-Mail über kirchenstiftungverden@gmx.de. Einmal im Jahr habe man auch die Möglichkeit, am großen gemeinsamen Gottesdienst teilzunehmen, der von allen vier Gemeinden gefeiert und in einer der Kirchen ausgerichtet werde. „Dort wird dann auch jeweils die Stiftung vorgestellt.“

Ebenfalls in Kontakt kommen könne man mit der Arbeit der Stiftung beim anstehenden Songs & Whispers-Konzert von Daisy Chapman am 13. November um 19 Uhr in der Andreaskirche, das, sofern es gut angenommen werde, der Auftakt einer ganzen Konzertreihe werden könne. „All diese großen und kleinen Beteiligungen, die von unserer Seite unternommen werden, haben ein Ziel – unsere Stiftung noch bekannter zu machen und Gelder zu sammeln, damit wir laufende Projekte beibehalten und vielleicht weitere hinzunehmen können, unter anderem für die Kirchturmuhr von St. Johannis, die für mehrere tausend Euro ausgetauscht werden muss.“