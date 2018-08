John Carroll Lynch schuf mit "Lucky" nicht nur ein würdiges filmisches Denkmal für Harry Dean Stanton, sondern auch ein kleines Filmjuwel voller Weisheit und Poesie. (Alamode)

Im September 2017 verstarb Schauspieler Harry Dean Stanton im Alter von 91 Jahren - nun kommt sein letzter Film in die Heimkinos. „Lucky“ ist ein filmgewordenes Denkmal für den Darsteller und lässt den Zuschauer trotzdem mit einem Lächeln zurück. Es geht in dem Drama um einen Eigenbrötler, dessen Leben sich von einem Tag auf den anderen ändert. Echte Einzelkämpfer stehen diese Woche auch im Zentrum der beiden anderen Heimkino-Titel „Vor uns das Meer“ und „Unsane“, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise...

Lucky (VÖ: im Handel)

Der Eigenbrötler Lucky (Harry Dean Stanton) ist überzeugter Atheist. (2017 Alamode Film)

Schauspieler John Caroll Lynch setzt mit seinem beeindruckenden Regiedebüt „Lucky“ dem kürzlich verstorbenen Harry Dean Stanton ein atemberaubendes Denkmal. Irgendwo in einem Kaff am Rande der Wüste von Arizona wohnt dieser Lucky ganz alleine. Sein Tagesablauf ist in etwa immer gleich: Aufstehen, waschen, Yoga und dann ins Diner. Bis er eines Morgens aus der Bahn geworfen wird ...

Vor uns das Meer (VÖ: im Handel)

In "Vor uns das Meer" wird die außergewöhnliche Geschichte von Donald Crowhurst (Colin Firth) erzählt, der allein die Welt umsegeln will. (Studiocanal)

In „Vor uns das Meer“ wird die außergewöhnliche Geschichte von Tüftler und Hobby-Segler Donald Crowhurst erzählt, der allein die Welt umsegeln will, um seine Familie zu retten. Koste es, was es wolle! Das Drama zeigt eine Geschichte voller Zerrissenheit und Zweifel, mit einem intensiven Colin Firth in der Hauptrolle.

Unsane - Ausgeliefert (VÖ: 9. August)

Die Weltumsegelung wird für Donald (Colin Firth) zu einer Reise voller Zweifel und Unsicherheiten. (2017 Dean Rogers / Studiocanal GmbH)

Er hat es wieder getan: Regisseur Steven Soderbergh, der 2013 lautstark seinen Abschied aus dem Filmbusiness ankündigte, hat schon wieder einen Film gedreht. Diesmal allerdings nur bewaffnet mit einem iPhone. In „Unsane - Ausgeliefert“ schickt er „The Crown“-Star Claire Foy in eine Anstalt, in der sie alleine um ihren Verstand kämpfen muss. Ein absolut packender Horrorthriller!