Der Meisterbetrieb besteht seit 1992, begann sprichwörtlich in einer Garage, wurde zuerst in Gemeinschaft mit einem Kompagnon geführt und ist danach seit 2014 im Gewerbegebiet Baden angesiedelt. Sieben fest angestellte Gesellen, ein Auszubildender, ein sudanesischer Praktikant, die Ehefrau als Büroleiterin und Andreas Hamann als Geschäftsführer gehören zu diesem Familienbetrieb.

Bei einem Rundgang durch das große Gebäude mit Büro, Ausstellungsraum, Sozialräumen, Werkzeug- und Geräteraum sowie der großen Lagerhalle erfuhren die Besucher alles über das Leistungsangebot der Firma, das vom Trockenbau über Wärmedämmung, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fassadenbeschichtung, Silikonversiegelung und Fliesenverlegung bis hin zu Spachteltechnik, Gerüstbau und Komplettsanierungen reicht.

Der äußerst geringe Krankenstand und die lange Dauer der Betriebszugehörigkeit der Angestellten zeigt nach Meinung der Besucher das gute Betriebsklima in der Firma. Ein Wermutstropfen allerdings ist der Mangel an Auszubildenden. In diesem Jahr, so Andreas Hamann, hätte es keine Bewerbung gegeben. Die CDU-Besucher waren sich einig darüber, dass es notwendig sein muss, stärker Werbung für das Handwerk zu machen, denn der Mangel an Fachkräften werde immer dramatischer. Den jungen Menschen müsse deutlich gemacht werden, welche Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten sich im Handwerk ergeben würden – teilweise wesentlich sicherer als nach einem Abitur.