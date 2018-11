Die Kathedrale in Bad Doberan.

Entstand das Foto nun in Wismar, Lübeck, Stettin, Greifswald oder gar im baltischen Riga?

Die städtischen Bauformen der Ostseeküste von Schleswig bis nach Reval verbindet ein gemeinsames Stilprinzip: die Backsteingotik. Durch ihre Größe imponieren nicht nur Kirchen und Stadttore. Groß und bedeutend war auch die Epoche, die solch kühne Bauwerke hervorbrachte. Es war die Blütezeit der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert. Ausgehend von Lübeck mit seiner vorbildlichen Verfassung begann dieser Bund, auch „Düdesche Hanse“ genannt, etwa Mitte des 12. Jahrhunderts. Schnell schlossen sich andere Städte an.

Ein typisches Beispiel für Backsteingotik: das Rathaus in Stralsund.

Das Erfolgsprinzip war so einfach wie modern: Freihandel zwischen den Städten und Sicherheit der Transportwege. Das betraf auch Städte im Binnenland, wie etwa Lüneburg als bedeutender Salzlieferant. Gewissermaßen eine Nordeuropäische Union im Kleinen. Den Kern bildeten pragmatisch die Hafenstädte an der Ostseeküste. Durch den Freihandel gelangten viele Städte zu enormem Reichtum.

Zunächst dominierte der Tauschhandel. Als Schiffsfracht wurden vom Norden Pelze, Holz, Erze, Honig, Wachs und andere Güter im Tausch gegen Salz, Fisch, Wein und Bier transportiert. Der spätere hansische Ausdruck für das Kaufmannskontor, „scrivekammere“, belegt den Vormarsch der Schriftdokumente. Eintragungen in den Büchern der Hansekontore sowie Wechsel honoriger Kaufleute galten als vertrauenswürdig.

Auch der Marktplatz in Lüneburg ist geprägt vom Baustil der Hansezeit.

Mit dem Schriftverkehr dürfte auch der Tausch- durch den Geldhandel abgelöst worden sein. Blühende Städte, auch auf dem Weg der Waren ins Binnenland, entstanden in relativ kurzer Zeit. Gotik – je nach Land etwa zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert – das war die Epoche, in der kirchliches Leben absoluten Vorrang hatte. So baute man Kirchen als Trutzburgen des Glaubens. Höhe und Größe bestimmten nicht nur das Bild der Stadt, sondern auch deren Bedeutung. Ein Beispiel gibt der 117 Meter hohe Kirchturm der St.-Petri-Kirche in Rostock. Größe zählt: Das Mittelschiff von St. Nikolai in Wismar misst 37 Meter. Bei einer Breite von etwas über zehn Metern ergibt sich eine imponierende Höhenwirkung. Weitere Beispiele ließen sich leicht aufzählen. Etwa Kirchen und Rathäuser in Lübeck, Lüneburg, Wismar, Rostock oder St. Marien in Danzig.

Geldgeber solch respektgebietender Bauwerke war die Kaufmannschaft. Der Begriff Backstein-Gotik bezieht sich auf den Baustoff: gebrannte Ziegelsteine. Selbst die typischen Bauelemente der Gotik wie Maßwerk, Fialen, Gewölberippen, Säulen, Kapitelle, Ziergiebel und Schmuckelemente, sonst üblicherweise aus Sandstein gefertigt, wurden an der Ostseeküste mit Backsteinen gefertigt. Naturstein hätte von weither transportiert werden müssen. Lehm zum Brennen der Ziegel dagegen war reichlich vorhanden. Schließlich zählte auch die kaufmännische Vorausschau. Die raue, salzhaltige Luft der Küste hätte dem üblichen Sandstein zugesetzt. Dem Backstein konnte sie wenig anhaben. Zudem verhinderte das Material jede überfeinerte Formspielerei. Das Gediegene, Robuste und Zeitbeständige erleichterte die Entscheidung für den Charme der gebrannten Steine.

Zunächst profitierten Kirchen und Klöster vom Reichtum der Kaufleute. Gegen die Vormacht von Klerus und Adel allerdings setzten die Kaufleute ihren eigenen Bürgerstolz. Ihr gewachsenes Selbstbewusstsein fand Bestätigung in den stolzen Rathäusern. Großzügig im Grundriss setzten die Bauleute noch prächtige Schaugiebel vor die Fassaden, wie etwa in Lübeck oder Rostock. Später auch vor die Marktseite des um 1400 in Backsteingotik erbauten Bremer Rathauses. Nicht zu vergessen die Stadttore. In ihrer repräsentativen Höhe und Ausgestaltung verbanden sie Bürgerstolz mit Wehrhaftigkeit. Das Holstentor in Lübeck ist solch ein herausragendes Beispiel. Auch Städte wie Rostock und Wismar haben ihre Stadttore erhalten. Bremen ließ die Tore abtragen.

Ohnehin hat Bremen als Hansestadt seine eigene Geschichte. Die Stadt war viermal Mitglied der Hanse, dreimal wurde sie ausgeschlossen. 1260 beschloss der Hansetag in Wismar, Norwegens Handel zu boykottieren. Das hätte die Bremer Fahrensleute, die im norwegischen Bergen einen wichtigen Handelsplatz besaßen, hart getroffen. Sie hielten sich nicht an den Beschluss. Konsequenz: Bremen wurde von der Hanse ausgeschlossen. Ähnliches geschah noch zweimal. Im 15. und 16. Jahrhundert jedoch galt Bremen als hochgeachtetes Mitglied.

In zwei Kriegen gegen Dänemark zeigte sich die Hanse als starke politische Macht. Auch gegen Piraten, etwa die berüchtigten Vitalienbrüder, die von Klaus Störtebeker und Gödeke Michels angeführt wurden, setzte sich die Hanse erfolgreich durch. Um 1500 teilte sich die Hanse in drei Machtzentren: Lübeck, Köln und Braunschweig. Zum Niedergang führten wesentlich die unterschiedlichen Machtinteressen der Territorialfürsten. Nicht zuletzt machten der Ausbau der Landhandelsstraßen und eine wachsende Fertigung der Ware im Inland die Hanse überflüssig.

