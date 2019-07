Dabei gibt es unzählige Variationen – von einfacher Massenware bis hin zu kunstvollen Einzel-

stücken. Aber ob nun wertvoll oder nicht: Geschirr muss abgewaschen werden. Praktisch, wenn es dafür eine Maschine gäbe, dachte man einst. Die ersten Versuche für eine solche Erfindung vor knapp 200 Jahren waren nicht besonders erfolgreich. Zwar erhielt Joel Houghton 1850 das erste Patent für eine handbetriebene Spülmaschine, diese funktionierte allerdings nicht einwandfrei.

1886 ließ sich Josephine Cochrane eine Spülmaschine, die mit Wasserdruck arbeitete,

patentieren. Ohne größere finanzielle Mittel, gründete sie ein Unternehmen. Eines der ersten Modelle präsentierte sie 1893 auf der Weltausstellung in Chicago und gewann damit einen ersten Platz. Restaurants und Hotels waren die häufigsten Abnehmer der Maschine, fällt dort doch täglich eine enorme Menge Abwasch an. Bis maschinelle Helfer auch in großem Umfang in Privathaushalte Einzug hielten, dauerte es noch eine Weile.

Den ersten elektrisch betriebenen Geschirrspüler in Europa stellte die Firma Miele in den 1920er-Jahren her. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg machte es die wirtschaftliche Entwicklung möglich, dass technische Haushaltsgeräte die Arbeit in allen Privathaushalten erleichterten. Der Draht- und Geschirrkorb in heutigen Spülmaschinen sieht übrigens immer noch so aus, wie ihn Cochrane einst entworfen hatte.