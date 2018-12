Gleich geht’s zur Wurst: Die Teilnehmer des sechsten Bratwurstlaufs kurz vor dem Start.

Leider hatte die langjährige Ausrichterin Catrin Vietor in diesem Jahr keine Zeit. Schnell fanden sich aber mit Sarah und Thorsten Bruns motivierte Vertreter, sodass der Bratwurstlauf in diesem Jahr nach Hekeln statt wie sonst üblich nach Hude führte.

30 Teilnehmer waren insgesamt für den Bratwurstlauf gemeldet. Der Jüngste, vier Monate alt, legte die Strecke allerdings im Kinderwagen zurück. Treffpunkt war um 10 Uhr am Sportplatz in Lemwerder. Bei schönstem Laufwetter – sonnig, aber knackig kalt – wurden die mitgebrachten Salate, Kuchen und sonstigen Leckereien auf die Fahrzeuge des „Verpflegungstrupps“, Michael Weichert und Jens Trätmar, verteilt. Dann wurde noch schnell ein Gruppenfoto gemacht, und los ging's. Drei unterschiedliche Distanzen hatte Thorsten Bruns farblich gekennzeichnet, und so konnten die Teilnehmer zwischen zehn, 13 und 17 Kilometer Laufstrecke wählen. Die Routen führten von Lemwerder über Hof Sosath nach Bardewisch und von dort immer an der Ollen entlang bis nach Hekeln, mit der einen oder anderen Schleife. Unterwegs waren zwei Getränkestationen eingerichtet. Neben den Läufern machten sich auch eine Walkerin und zwei Fahrradfahrer auf den Weg, nicht zu vergessen die beiden Fahrradbegleiter Natnael (6) und Elias (7).

In Hekeln stellten Sarah und Thorsten Bruns nicht nur Haus und Hof, sondern auch Grill und Glühweintopf zur Verfügung. Nachdem alle glücklich und zufrieden angekommen waren, fanden die reichlich gegrillten Bratwürste dankbare Abnehmer. Neben dem Essen und Trinken wurde auch ausgiebig geplaudert und viel gelacht. Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig: „Im nächsten Jahr gibt es wieder einen Bratwurstlauf.“