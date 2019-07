Nach dem Kartrennen wurden die Sieger gekürt (v.l.): Thomas Türke, Jan Bubenheim und Wolfgang Wiechers. Für „Rennschnecke“ Gisela Ehlers gab es ebenfalls eine Auszeichnung. (ISU Stuhr)

Aufgeteilt in zwei Gruppen, traten die Stuhrer nach einer kurzen Einweisung im sogenannten HOT30-Duell – dieses setzt sich aus zehn Minuten Qualifying und anschließend 20 Minuten Rennen zusammen – gegeneinander an. Zu den Siegern wurden Jan Bubenheim von der RIMA Pumpen- und Wassertechnik GmbH, Thomas Türke von der HST Hanseatische Straßen- und Tiefbau GmbH und Wolfgang Wiechers von der Werbeagentur Wir könnens GmbH gekürt. Als „Rennschnecke“ ging Gisela Ehlers (Das Edelstein- reiche Lädchen) aus dem Wettbewerb hervor. Anschließend stärkten sich die Teilnehmer an einem kalt-warmen Schlemmerbüfett, tauschten sich aus und knüpften neue Kontakte.

ISU-Sprecher Henning Sittauer zeigte sich zufrieden: „Da alle Mitglieder von diesem Nachmittag so begeistert waren, ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.“

Am Mittwoch, 28. August, steht unter dem Motto „ISU on Tour“ der nächste Ausflug für die Mitglieder an. Ziel ist das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder, in dem die Endmontage einiger Flugzeugmodelle wie dem A380 stattfindet. Im Anschluss an die Werksbesichtigung ist ein Mittagessen geplant. Auf der Rückfahrt steht eine Einkehr für Kaffee und Kuchen im Kräuterhotel Heidejäger in der kleinen Gemeinde Mulmshorn auf dem Programm.

Weitere Einzelheiten zum Ablauf erhalten die Mitglieder in Kürze per E-Mail. Wer bei dem Ausflug dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt per E-Mail an info@isu-stuhr.de anmelden.