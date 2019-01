Manchen mögen die Aussagen in Zeiten der Digitalisierung nostalgisch erscheinen. Aber wer hat es noch nicht erlebt, dass Worte oder Erzähltes eine magische Kraft besitzen? Folglich können Schreiben und Lesen zur Passion werden. Das wissen nicht zuletzt die Weyher Tintentanten.

Auf den Monat genau vor vier Jahren – im Januar 2015 – setzten zunächst drei schreibkundige Frauen ihre Idee um, sich in kleiner Formation über ihre selbst verfassten Texte auszutauschen. Motivierend waren das gemeinsame Interesse und der Anspruch, sich auch über das Vorlesen und die Reaktion der anderen zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Auf Erfahrungen in privat organisierten Schreibgruppen konnten sie dabei zurückgreifen. Inzwischen treffen sich Monika Mohrmannn-Wulf, Sigrid Mühl, Inge Agnes Knüppel, Uta Amelung, Evelyn Beyer-Peters, Elisabeth Fitting und Melanie Simon regelmäßig zweimal im Monat.

Malerin Mohrmann-Wulf verbindet damit den „wunderbaren Weg, sich selbst tiefer kennen zu lernen“. Anders betrachtet Simon als Theologin das Verfassen von Gedichten und Geschichten. Sie sieht darin ein „experimentelles Feld jenseits beruflicher Verwertbarkeit“. Demgegenüber schätzt Fitting, die vielfältige künstlerische Ambitionen hat, beim Dichten „die Begegnung zwischen Wirklichkeit und Traum“.

Oftmals hatte die Kreativität in der Kunst oder im Beruf schon zuvor einen hohen Rang eingenommen. Trotzdem standen nicht, wie bei Amelung und Knüppel, allein Kunst- oder Tanztherapie im Fokus ihres bisherigen Lebens. Die „Lust, mit Worten zu spielen“ gesellte sich hinzu oder anders ausgedrückt die Empfindung: „Geschichten erzählen – eine wahre Lust!“. Auch der Zauber erzählter Geschichten gehörte dazu. Aber bezeichnend bleibt das literarisch-sprachliche Interesse. So wundert es nicht, dass das schriftstellerische Engagement der ehemaligen Lehrerin Mühl und der Psychotherapeutin Beyer-Peters zur Veröffentlichung diverser Werke bei Verlagen führte.

Immer wieder bieten sich autobiografisches oder biografisches Schreiben über das eigene Leben oder das anderer an. Dabei fällt der innere Blick zum Beispiel auf die erinnerte Kindheit oder auf die Lebenssituation. Zudem können auf die Zukunft gerichtete Gedanken literarisch verarbeitet werden. Allein durch ihren Diskurs, wie er von der Gruppe bevorzugt wird, erhalten Lebensereignisse öffentlichen Stellenwert. So gelingt es, diese Revue passieren und andere an der eigenen Reflexion teilhaben zu lassen. Doch zudem können Gedanken neu und Geschichten poetisch formuliert werden. Ob sich individuelle Vorlieben für Textformen und literarischen Gattungen entwickeln, probiert jede für sich aus.

Für ihren interaktiven Prozess haben die Beteiligten motivierende Umgangsformen gefunden. Sie pflegen einen inspirierenden Austausch über die neu entstandenen Texte und begutachten sie gegenseitig, aber keinesfalls wie in der Art und Weise eines Rezensenten á la Reich-Ranicki. Deshalb möchten sie, wie es der Name „Tintentanten“ aussagt, ihren Status als Gruppe schreibender Frauen beibehalten.

Im vergangenen Sommer hat die Schreibgruppe aber beschlossen, sich nach außen zu öffnen – mit Vorleseabenden. Die Initiatorinnen favorisieren ein reiches Spektrum an Formen und Inhalten und möchten Interessierte nicht nur an den eigenen literarischen Werken teilhaben lassen. Auf diesem Wege hoffen sie, auch andere Männer und Frauen als Gäste zu ermutigen, zukünftig in dem gebotenen Rahmen aus dem eigenen Fundus Literarisches vorzutragen.

Die erste öffentliche Lesung, quasi der Probelauf, fand im September statt und konnte als vielversprechender Erfolg verbucht werden. Auch am zweiten Termin Ende November mochten die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne die vorgetragenen Geschichten und Gedichte auf sich wirken lassen. Nicht nur Unterhaltsamkeit, sondern vornehmlich Bereicherung bestimmte die Auswahl. Entsprechend spiegelte das Programm die Vielfalt der präferierten Themen und literarischen Formen wider.

Schon beim Betreten des „Offenen Raumes für Text und Gedicht“ zog das samtene rote Sofa den Blick auf sich, welches im Kerzenschein atmosphärisch auf das Vorlesen und das Zuhören einstimmte. Als erste trug Monika Mohrmann-Wulf eine poetisch verarbeitete Erinnerung aus ihrer Kindheit mit dem Titel „Mutterliebe“ vor. Einfühlsam wurden familiäre Nähe und Distanz sowie im zweiten autobiografischen Text „Weihnachtslieder“ eindrucksvoll Geborgenheit, Vergänglichkeit und Trauer offenkundig. Das Abschiednehmen von der geliebten Mutter und die Anteilnahme erfüllten für einen Moment den Raum.

Als Nächstes wurde Sigrid Mühls Beitrag in vertonter Fassung präsentiert, da sie nicht selbst teilnehmen konnte. Sie hatte die aufgezeichneten Erlebnisse eines deutschen Soldaten, der 1917 bis zum Kriegsende nach Rumänien versetzt worden war, empathisch bearbeitet. Die Erzählung „Es geschah im November“ stellte eine anrührende Erfahrung des Mannes während dieser Zeit dar. Es ging hierbei um die unverhoffte Begegnung mit einem aufgefunden jungen Wolf. Auch ihr folgendes Gedicht „Welch eine Gnade“ weckte unvermittelt Emotionen bei den Anwesenden.

Nachfolgend offerierte Inge Agnes Knüppel Reise-Erfahrungen. Der erste Text erzählte von „Gesche“. Dargestellt wurde eine vermeintliche Reise des Mädchens im Kindergartenalter, das übrigens den dritten Vornamen der Autorin trägt. In ihrem zweiten Beitrag „Innehalten“ legte sie mit detaillierten Worten ihre subjektive Wahrnehmung einer neu empfundenen Welt offen. Sie schilderte einfühlsam und bildhaft das äußerliche, augenscheinlich Erfassbare der Natur und Geografie Kanadas und stellte diese in den Kontext ihrer inneren Befindlichkeit.

Uta Amelung fing im weiteren Verlauf die kindliche Fantasiewelt in ihrem „Kindertraum“ ein. Dieser endete mit den Worten „Wie Wolken zog der Zauber fort und war Vergangenheit“. So bot sich sicherlich die Möglichkeit der Identifikation mit dem soeben Gehörten. Zudem veröffentlichte sie ihre „Hühnerliebe“, autobiografisch erzählt und sehr anschaulich formuliert. Sodass der Wunsch entstehen mochte, diese Verbundenheit mit dem Hühnerhof doch auch selbst in solcher Art erfahren zu haben.

Den Abend vervollständigte Evelyn Beyer-Peters zunächst mit ihrer Erzählung „Schweigen“. In ihrer romantischen Geschichte stellte sie die fürsorgliche Liebe eines Paares in den Mittelpunkt, dessen gemeinsames Leben ein Geheimnis belastete. Zwar kannten es beide Partner, wussten dies aber nicht voneinander und glaubten so, sich gegenseitig vor dessen Lüftung schützen zu müssen. Zum Schluss rundete ihr besinnliches Gedicht „Schattentanz“ die Lesung ab.

Für das Jahr 2019 stehen insgesamt vier Termine für Lesungen fest. Zunächst sind alle Interessierten für Mittwoch, 27. Februar, ab 19.30 Uhr eingeladen. Des Weiteren sind bereits Leseabende für den 22. Mai, 4. September und den 27. November angedacht. Ort des Geschehens ist jeweils Die Wirkstatt von Inge Agnes Knüppel, Fuhrenkamp 86 in Melchiorshausen.