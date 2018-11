Klaus Fricke berichtete, dass um 1800 etwa 460 Stunden Handarbeit pro Person und Hektar angesetzt waren, während es 1950 noch 35 Stunden und 1980 nur noch ein bis zwei Stunden waren – eine rasante Entwicklung der Landwirtschaft. Gerste, Weizen, Hafer und Roggen mussten zunächst aus der Saatpfanne ausgesät werden, dann wurde die Saat eingeeggt und nach einigen Tagen gewalzt. Gemäht wurde dann mit der Sense und die Garben zu Schocken aufgestellt, damit das Getreide trocknete. Dann ging es zum Dreschen. Mit Dreschflegeln wurde stundenlang auf das Getreide eingeschlagen, um die Körner von den Ähren zu trennen. Robert Nannen von der Etelser Windmühle „Jan Wind“ hatte einen Dreschflegel mitgebracht.

Von Erntewagen und Mähdreschern

Die älteren Daverdener können sich noch an die Kolonnen von Erntewagen erinnern, die bis in die Nacht vor den ortsfesten Dreschmaschinen von Köhnsen und Hinrich Gätje warteten, bis sie endlich an der Reihe waren. Wenn ein Gewitter aufzog, wurde es hektisch. Das war Ende der 1960er Jahre vorbei, als Mähdrescher aufkamen und alles viel schneller ging.

Windmühlen haben viele Jahrhunderte das Landschaftsbild geprägt, begünstigt durch die windigen Marsch- und Moorlandschaften. Das Korn wurde mit Reibstein zerkleinert, später war es der Mühlstein. Fricke zeigte auf, wie der untere Stein mit Riffeln versehen wurde und der obere Stein als Drehstein konstruiert wurde, so dass die erste Mühle, eine Handmühle entstand.

Erst mit dem Aufkommen der Wassermühle im sechsten und siebten Jahrhundert entstand dann so allmählich der Beruf des Müllers. Etwa ab dem Jahr 1200 traten die Windmühlen in Norddeutschland ihren Siegeszug an. Zunächst waren es Bockwindmühlen, die gesamte Mühle ruht auf einem Ständer, dem Bock. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden sie durch die Holländerwindmühlen abgelöst, bei denen sich nur die Kappe, der Kopf mit den Flügeln drehte. Später baute man Galerien in mittlere Höhe um die Mühle, um eine bessere Möglichkeit zu haben, den Steert in den Wind zu drehen. Später löste eine Windrose den Steert ab. Zunächst wurde die Windrose mit der Hand bedient, später dann übernahm ein Elektromotor diese Aufgabe. „1895 gab es im deutschen Reich 18 362 Windmühlen und 54 521 Wassermühlen“, sagte Klaus Fricke.

Vor etwa 150 Jahren gab es eine radikale Änderung. Die Dampfmaschine und anschließend die Elektrotechnik begannen ihren Siegeszug. Wind und Wasser hatten als Antrieb ausgedient. So verschwanden die Wind- und Wassermühlen und wurden teilweise nur zu musealen Zwecken von Heimatvereinen wie in Etelsen künstlich am Leben erhalten – oder bei Wohnhäusern wie Köhnsens Mühle in Daverden.

Die ältesten Wassermühlen im Kreisgebiet stehen in Eitze und Weitzmühlen, jeweils vom Gohbach gespeist, aber auch die Rehbocksche Mühle in Langwedel wurde schon 1399 erwähnt. Viele Orte weisen in ihrem Namen auf Mühlen hin. Die meisten Wassermühlen an kleinen Flüssen hatten einen Mühlteich als Wasserspeicher für trockene Sommer. In Daverden wurde erst 1870 eine Mühle genehmigt, eine Galerieholländerwindmühle. 1928 wurden die Flügel abgenommen, da der Antrieb auf Motorkraft umgestellt wurde. Neben dieser Köhnsen-Mühle gab es seit den 1920er Jahren jahrzehntelang auch Gätjens Mühle. Abschließend ging Klaus Fricke auf den Beruf des Müllers ein, um dann auf die heutigen Wind-Energie-Anlagen zu kommen.