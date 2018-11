Während der Ausstellung glänzten die Bremer mit einem industriellen Paukenschlag: Sie präsentierten die erste elektrische Straßenbahn. Die „Elektrische“ beförderte die staunenden Besucher auf der Strecke Domshof – Bahnhof – Bürgerweide. Ganze 40 Minuten dauerte die gemütliche Fahrt und kostete wochentags 15, sonntags 30 Pfennige.

Die Initiatoren waren gewiss stolz auf diese Errungenschaft. Die meisten Bremer aber lehnten den „modernen Unsinn“ ab. Man fürchtete, die goldenen Uhren könnten elektrisch aufgeladen werden. Trotzdem verhandelten Senat und Bürgerschaft 1891 über die allgemeine Einführung der „Elektrischen“ im ganzen Stadtkern. Ein Sturm der Entrüstung ging durch Bremen. Pessimisten prophezeiten eine Beeinträchtigung des geschäftlichen Lebens. Zudem könnte der rasche Betrieb der Wagen die Pferde scheu machen oder Fußgänger bedrängen. Die Schwachhauser beschwerten sich, dass ihre schöne Landschaft durch die hässlichen Drähte völlig verunziert würde.

Man erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Ausspruch von Henry Ford: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollten, hätten sie gesagt: ,schnellere Pferde‘.“ Stattdessen ließ Ford am Fließband massentaugliche Autos bauen.

Was immer den Bremer Senat bewegte: 1892 fuhr eine elektrische Straßenbahn mit einer Geschwindigkeit von neun Kilometer in der Stunde von der Börse durch das Herdentor bis nach Horn. Der Fortschritt hatte gesiegt.

Ähnliche Erfahrungen hatte König Ludwig I. von Bayern schon Jahrzehnte zuvor gemacht: Gegen mancherlei Bedenken hatte er 1835 die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth auf die Schienen setzen lassen. Stündlich fuhr der Zug, von mehreren Pferdegespannen gezogen, die 14 Kilometer lange Strecke hin und zurück. Erst später erreichte die Lokomotive „Adler“, in Einzelteilen verpackt, Nürnberg. Von der Firma Robert Stephenson im englischen Newcastle konstruiert und gebaut, erfolgte der Transport nach Bayern in vielen einzelnen Kisten. In Nürnberg wurden die Elemente zusammengebaut, und bald blieben die Zugpferde im Stall.

Erst die Lokomotive sorgte für eine echte Dampfeisenbahn. Mediziner warnten vor zu hoher Geschwindigkeit: Bei mehr als 25 Kilometer pro Stunde könne der Kreislauf bei empfindlichen Passagieren Schaden nehmen. Im Normalverkehr erreichte der Zug 28 Kilometer in der Stunde. Gesundheitliche Gefahren für die Passagiere sind nicht berichtet worden – sehr wohl aber Schäden an mancher Garderobe, wenn aus Gründen der Sparsamkeit die Lokomotive mit Holz beheizt wurde. Dann konnten kleine nachglühende Holzteilchen die Hüte und Umhänge der Reisenden treffen. Für dergleichen Kollateralschäden war die „Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft“ verantwortlich.

Auf Anregung König Ludwigs I. eröffnete die Gesellschaft bald auch Eisenbahnstrecken nach Augsburg und München – obwohl dem König eigentlich mehr an der Fertigstellung des Main-Donau-Kanals gelegen war, dessen Bau er bereits 1825 bei seiner Thronbesteigung in Auftrag gegeben hatte. Zurecht schien ihm der Wasserweg der günstigste Transportweg zwischen Städten, Regionen und Ländern zu sein.

Als erste bremische Eisenbahn wurde 1847 die Strecke Bremen – Hannover in Betrieb genommen. Ausgangspunkt war der Hannoversche Bahnhof auf der hinteren Bürgerweide. Die Fahrt kostete einen Taler und sechs Groten. Bahnverbindungen nach Bremerhaven und Vegesack folgten 1862. Der Bremer Hauptbahnhof wurde am 15. Oktober 1889 in Betrieb genommen. Bereits 1885 war der Hannoversche Bahnhof abgebrochen worden.

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler@yahoo.de.