Sie arbeiten Hand in Hand: (v.l.) Jan Küster, Kai Murken, Markus Schönmann, Andreas Brünjes und Sven Szwalkiewicz. Auf dem Foto fehl Kai Wagschal. (Monika Fricke)

Ein Team aus verschiedenen Gewerken hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Situation zu verbessern. Sechs Betriebe aus unterschiedlichen Gewerken versprechen passgenaue und termingerechte Lösungen.

„Wir arbeiten Hand in Hand“, sagt Kai Murken von Holzbau- Murken aus Lübberstedt. Er kümmert sich federführend um das Marketing des Zusammenschlusses und organisiert regelmäßige Treffen zum Austausch. Die Gemeinschaft besteht aus dem Holzbaubetrieb Murken, Schönmann- Bau aus Bremen-Nord, Malermeister Sven Szwalkiewicz, der Firma von Landschaftsgärtner Jan Küster aus Hagen, der Tischlerei Wagschal aus Ritterhude-Platjenwerbe und der E-Werkstatt Andreas Brünjes aus Osterholz-Scharmbeck.

Die sechs Unternehmen arbeiten eng zusammen. „Alles muss passen“, sagt Murken. Längere Bauphasen sollen vermieden, Kontakte leichter vermittelt werden. Am Ende sollen Bauvorhaben kostengünstiger und schneller abgewickelt werden. Die Firmen koordinieren, organisieren und planen dabei nach den Wünschen der Kunden. Bei Altbausanierungen gibt es eine enge Zusammenarbeit mit einem Energieberater. Der Kunde erhält zusätzlich Informationen über Fördermittel vom Staat. Die Handwerksbetriebe sehen sich dabei stets auch als Dienstleister.

Zudem verstehen sie sich als

Experten in Sachen Altbausanierung. Wohnungen und Häuser aus früheren Baujahren entsprechen in der Regel nicht mehr den heutigen Standards und weisen Mängel auf. Hausbesitzer wissen, dass ein sanierungsbedürftiger Dachstuhl, eine fehlende Dämmung, überalterte Fenster und Türen sowie die Heizungsanlage Schwachstellen sind, die große Energieverluste bedeuten. Um den Wert der Immobilie zu sichern und das Gebäude wieder auf einen energiewirtschaftlich effizienten Standard zu bringen, sind intelligente Sanierungskonzepte erforderlich.

Nachhaltigkeit fördern

Die sechs Gewerke erstellen in diesem Zusammenhang Hand in Hand Analysen anhand der vorhandenen Bausubstanz. Gemeinsam geht es im Anschluss in die Planung und Durchführung des Konzepts. Das Ziel besteht darin, Energiekosten einzusparen, Betriebskosten zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern.

Einige Akteure der Gemeinschaft praktizieren die Zusammenarbeit bereits über mehrere Jahrzehnte, etwa nach Brand- und Wasserschäden. Nach den Wünschen der Kunden erfolgen Planungen und Beratungen. Regelmäßige Fortbildungen über neue Normen aus wirtschaftlicher und bau-

physikalischer Sicht sind deshalb unumgänglich. Wünschenswert ist den sechs Betrieben zufolge ein Klempner, der die Gemeinschaft der Gewerke künftig ergänzt.

Die Partner im Überblick

Bei Holzbau Murken handelt es sich um ein Zimmerer- und Dachdeckerunternehmen, das bereits seit 70 Jahren für Qualität und Kompetenz steht. Der Meister- und Ausbildungsbetrieb aus Lübberstedt ist Ansprechpartner für den Austausch veralteter Dachfenster sowie den Neubau von Carports und Wintergärten aus Holz. Ferner gehören Aufstockungen, Erweiterungen und Modernisierungen kompletter Häuser zum Angebot.

Die Experten von Schönmann Bau versprechen ihren Kunden „Bauen mit Schönheitsgarantie“. Egal, ob Maurer, Betonbau-, Putz-, Estrich- oder Fliesenarbeiten – die Firma setzt individuelle Wünsche um, etwa wenn es um An- und Umbau sowie Altbausanierungen geht. Als Ausbildungsbetrieb setzt Schönmann Bau zudem auf die

Zukunft.

Der Bremer Malerbetrieb von Sven Szwalkiewicz bietet fachgerechte Renovierungen vom Teppich bis zur Wand. Zu seinem Leistungsangebot gehören Fußböden, Fassaden, Balkonbeschichtungen, Dämmungen und Spachtelarbeiten aller Art sowie Tapezier- und Malerarbeiten. Das 15-köpfige Team um Malermeister Szwalkiewicz steht der Kundschaft seit 1984 mit Rat und Tat zur Seite.

Die Tischlerei Wagschal hat sich auf Innenausbau, Fußböden, Altbausanierung, Türen und Fenster aus Holz und Kunststoff, Treppen und Reparaturen spezialisiert. „Erfahrungen sind die Basis für unsere kreative und individuelle Tischlerarbeit“, heißt es auf der Internetseite des mittelständischen Handwerksunternehmens.

Elektromeister Andreas Brünjes und sein Team begleiten mit der E-Werkstatt die Hand-in-Hand- Projekte mit Elektroinstallationen an Neu-, Alt- und Umbauten. Dazu gehört unter anderem die Registrierung bei den Energieversorgern vor Ort. Außerdem reparieren die Experten Elektrowerkzeuge und größere Geräte.

Für Wohlfühlgärten mit dekorativen Pflasterungen und Beeten sorgt der Landschaftsgärtner Jan Küster mit seiner Firma K&M in Hagen im Bremischen. Erdbau, Gartenpflege, Pflasterarbeiten, Baumfällung, Kanal-, Zaun-, Mauer- und Teichbau gehören zum Leistungsangebot des Landschaftsgärtners.

Die sechs Betriebe haben in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Projekten gemeinsam erfolgreich umgesetzt. In der Firmengemeinschaft gibt es übrigens kein Generalunternehmen, alle sind gleichwertige Partner auf Augenhöhe.