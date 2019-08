Erfolgreiches Mutter-Tochter-Team: Maren und Svenja Schaefer haben ihre Kompetenzen geballt und das Familienunternehmen zusammen übernommen. (Femke Liebich)

Das Besondere: Sowohl Mutter Maren als auch ihre Tochter sind Quereinsteigerinnen in der Branche. Dass das aber vielmehr ein Vorteil denn ein Nachteil ist, zeigt die positive Resonanz des wachsenden Kundenstamms.

„Als der Anruf meines Vaters vor fünf Jahren kam, dass es nun an der Zeit sei, mein Versprechen einzulösen, habe ich keine Minute gezögert“, sagt Maren Schaefer. Kurzerhand brach sie ihre Zelte am Bodensee ab, um das etablierte Immobiliengeschäft in Walle zu übernehmen. Aufgrund der Nähe zu ihrem neuen Wohnsitz in der Gemeinde Stuhr eröffnete sie im Ortsteil Heiligenrode-Neukrug alsbald ein weiteres Büro. „In Bremen habe ich viele langjährige Kunden meines Vaters übernommen und mir in Stuhr von Anfang an ein eigenes Klientel aufgebaut“, erläutert die Unternehmerin, die in der Zwischenzeit an der Europäischen Immobilien Akademie eine Ausbildung zur geprüften Immobilienmaklerin mit IHK-Abschluss absolvierte. Daneben belegt sie regelmäßig Seminare beim Immobilienverband Deutschland.

Svenja Schaefer möchte als Franchise-Unternehmerin das breit gefächerte Angebot von Town & Country Haus in Stuhr und Umgebung bekanntmachen. (Town and Country Haus)

„Wir kümmern uns sowohl um den Kauf von Wohnungen und Häusern als auch um Verkauf und Vermietung“, erläutert Maren Schaefer ihr Portfolio. Ihr Steckenpferd liegt dabei im Bereich altersgerechtes Wohnen. „Im Optimalfall kommen Kunden zu mir und möchten ihre Immobilie verkaufen, um den Erlös in eine altersgerechte Wohnung oder einen Bungalow zu investieren“, verrät sie. Neben der reinen Vermarktung von Immobilien kümmert sie sich zusammen mit ihrer Tochter sowie ihrem Geschäftspartner und Sanierungsunternehmer Ilir Muka auf Wunsch um sämtliche Behördengänge sowie den gesamten Umzug inklusive Entrümpelung.

Barrierefreie Neubauten

Bei der Suche nach passenden Objekten für ihre Kunden hat Maren Schaefer seit vergangenem Jahr mit ihrer Tochter Svenja die richtige Partnerin an ihrer Seite. Wie ihre Mutter ist die studierte Historikerin ebenfalls Quereinsteigerin in der Branche. „Mein Fokus liegt auf Neubauten für jede Altersklasse“, erläutert sie. In diesem Bereich kooperiert Blücher Immobilien mit der Firma Town & Country

Haus (T & C). Ein Grund, weshalb Svenja Schaefer sich zudem zur Franchisepartnerin für T & C Haus ausbilden lassen hat. Ihr Ziel ist es nun, das breit gefächerte Immobilienangebot mit mehr als 40 verschiedenen Haustypen – vom Bungalow bis zur Zwei-Familienvilla – vor allem südlich von Bremen bekannt zu machen. Die Objekte können alle in altersgerechter Bauweise errichtet werden. „Wer möchte, kann gleich das gesamte Komfortpaket inklusive extra breiter Türen, bodengleicher Dusche und barrierefreiem Eingang bestellen“, erläutert Svenja Schaefer.

Nach Aussage ihrer Mutter

ist in den vergangenen Jahren ein zunehmender Trend zu beobachten, dass viele Senioren aus der Stadt heraus in das Umland ziehen. Den steigenden Anfragen möchte sie zusammen mit den Qualifikationen ihrer Tochter gerecht werden. Aktuell betreut sie verschiedene Neubauprojekte in der Gemeinde Stuhr. „Mir schwebt auch die Idee eines Demenzdorfs mit Kita vor, allerdings habe ich noch kein geeignetes Grundstück gefunden“, sagt sie über eine ihrer zahlreichen Visionen.

Darüber hinaus wickelt Maren Schaefer die unterschiedlichsten Immobiliengeschäfte im gesamten Bundesgebiet ab. „Bevor ich nach Bremen gekommen bin, habe ich an verschiedenen Orten in ganz Deutschland gelebt und mir somit ein Netzwerk aufgebaut, das mir jetzt als Immobilienmaklerin ebenfalls zu Gute kommt“, sagt sie.

Weitere Informationen zu Blücher

Immobilien gibt es im Internet unter www.bluecher-immo.de.