Für die Besucher der Tage des Kunsthandwerks Worpswede in der Galerie Altes Rathaus wird es ab dem kommenden Sonnabend fünf Wochen lang hochinteressant. Wer von den teilnehmenden Kunsthandwerkern hat mit seinen Exponaten das Thema „Ursprung – Vision“ am besten getroffen? Das Publikum und auch eine Jury haben die Wahl.

Die Aufgabe war, alte Techniken in jedem Gewerk erkennbar zu machen und in zeitgemäßes Design umzusetzen. Das Thema wurde von den Organisatorinnen Klaudia Krohn, Ingrid Ripke Bolinius, Regina Blome und Christel Schäfer-Pieper – das Foto zeigt sie mit den Preisträgern des Jahres 2016 (Mitte) und Bürgermeister Schwenke – bewusst zur 800-Jahr-Feier des Dorfes am Weyerberg gewählt. So wollen sie die Entwicklung des Kunsthandwerks von der Vergangenheit in die Gegenwart aufzeigen. Eine anspruchsvolle Herausforderung für die 48 Aussteller aus dem In- und Ausland. Die außergewöhnliche Ausstellung endet am 21. und 22. April mit der Bekanntgabe der Gewinner des Jury- und Publikumspreises.

Ausstellungseröffnung ist am Sonnabend, 24. März um 19 Uhr durch den stellvertretenden Bürgermeister Jochen Semken. Einführende Worte spricht Katharina Groth vom Atelierhäuser Worpswede.