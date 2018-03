April im Ausstellungsraum Landschaftsaufnahmen aus verschiedenen Ländern, aufgenommen von Wiebke Schröder. Ursprünglich in Dörverden aufgewachsen, lebt und arbeitet Wiebke Schröder heute als Datenbankentwicklerin seit nunmehr 12 Jahren in Oslo, der Hauptstadt Norwegens. Ihre Liebe zur Fotografie entdeckte sie bereits im Alter von sechs Jahren, als sie die alte Kamera ihrer Oma bekam. Seitdem hat sie, inzwischen mit einer digitalen Kamera ausgestattet, die Fotografie zu ihrem Hobby gemacht. Der Landschaftsfotografie gilt dabei ihr besonderes Interesse.

Seit ihrem Umzug nach Norwegen hat sie mehrere Fotografie-Kurse belegt, und dabei unter anderem im Jahr 2016 ein Zertifikat für Reisefotografie am New York Institute of Photography erworben. Die meisten der in dieser Ausstellung gezeigten Fotos sind auf Fahrradreisen in Norwegen, Schottland, Spanien, Dänemark und Neuseeland entstanden. Aber auch Island, die USA und natürlich auch die Heimat sind mit Fotos vertreten. Die Vernissage findet am 25. März um 15 Uhr statt, danach ist die Ausstellung noch bis zum 22. April immer sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.