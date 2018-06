Der Antikensaal wurde von Arthur Fitger gestaltet – ein langjähriger Freund von Allmers.

Im Sommer 1890 besuchten Fritz Mackensen, Otto Modersohn und Hans am Ende den Marschendichter auf dessen Einladung in Rechtenfleth. Ihre Eintragung im Gästebuch lässt den positiven Eindruck der Malerfreunde erkennen: „Lebhaft standen uns die anregenden Stunden vor der Seele. Es lebe die Kunst! Es lebe Rechtenfleth! Es lebe Worpswede! Ihre ergebenen Hans am Ende, Otto Modersohn und Fritz Mackensen.“

Man blieb in brieflichem Kontakt. Auf eine erneute Einladung reagierten die Worpsweder mit einer originellen Idee: Sie liehen sich von Schiffer Kück einen Torfkahn und schipperten über Hamme, Lesum und Weser Richtung Rechtenfleth. Für die gänzlich unerfahrenen Bootsleute ein Husarenstück. Zunächst stand der Wind günstig, und das braune Segel beschleunigte ihre Fahrt. Sie hatten allerdings nicht mit dem Gezeitenwechsel auf der Weser gerechnet, und schon gar nicht mit auflandigen Winden. Mit Mühe bargen sie das Segel. Schließlich hängten sie ihren Kahn an einen Schleppzug. An einem Sonntagmorgen erreichten sie hungrig und durstig ihr Ziel. Allmers zeigte sich erfreut und versorgte seine Gäste. In sein Tagebuch schrieb er: „Ein köstlicher Maisonntag. Morgens überraschendes Vorsprechen der drei Worpweder Maler, welche direkt mit dem Torfschiff hergekommen waren. Fröhlicher Frühschoppen. Dann eiligst fort zum Kahn, weil die Flut drängte.“ Die Maler waren insgesamt zwei Tage unterwegs – um ganze 75 Minuten zu Gast bei Allmers zu sein.

Zwei Tage waren die Worpsweder Maler unterwegs – um sich für 75 Minuten mit Allmers auf dessen Hof zu treffen.

Ein Besuch des bekannten Marschendichters in Worpswede brachte fast das ganze Dorf auf die Beine. Heinrich Vogeler erinnerte sich: „Am nächsten Abend war nun wirklich Hermann Alllmers in Worpswede. Im ,Stadt Bremen‘ strömten die Bauern aus der ganzen Umgebung zusammen. Das Billard war an die Seite gerückt. Im schwarzen Wachstuchsofa saß der mächtige Alte. Blau von Tabakrauch war die Bude. Zunächst erzählte Allmers von seinen Reiseerlebnissen. Dann kam er aber bald dazu, die bei den Bauern so beliebten Geschichten zu erzählen oder zu erfinden. Er sprach natürlich meistens plattdeutsch.“ Auch die „Bremer Nachrichten“ berichteten von diesem Besuch – eine tolle Werbung für das Dorf und seine Maler.

Ein anderer Punkt war die Freundschaft Allmers‘ mit dem Historienmaler Arthur Fitger. Dieser rügte seinen Freund dafür, dass er sich so vertraut mit den jungen Worpswedern zeigte. Allmers schrieb zurück: „Mackensens tiefernstes Bild ,Die Moorpredigt‘ wird sicherlich deine volle Anerkennung finden. ... Offen und gern gestehe ich dir dies Interesse am heutigen Realismus. Warum ich aber deshalb zu tadeln bin, sehe ich durchaus nicht ein, sondern freue mich aufrichtig, noch solche Frische bewahrt zu haben.“ Diese mutige Stellungnahme förderte die Anerkennung der Worpsweder – und entfernte Allmers von seiner langwährenden Freundschaft zu Fitger.

Ebenso spontan erfolgte auch die Trennung des Alten hinterm Deich von den durch die Ausstellung im Münchener Glaspalast hoch anerkannten Worpsweder Malern. Fritz Mackensen, Otto Modersohn und Fritz Overbeck folgten einer Einladung ins Marschenheim. Man war mit der Zeit vertraut im Umgang geworden. Wie immer war Allmers ein großzügiger Gastgeber. Man trank, diskutierte, brachte Trinksprüche aus. Doch irgendwann kam die Rede auf Arthur Fitger, der gegen die Worpsweder in der Presse polemisiert hatte. Beflügelt vom Wein, machte Mackensen den Wortführer. Er erklärte Fitgers Malerei für oberflächlich, sein Historienverständnis für verlogene Theatralik.

Er ließ dabei allerdings außer acht, dass Allmers jahrzehntelang mit Fitger befreundet war, auch Wandfresken im Auftrag des Hausherrn im Marschenhof gemalt hatte. Mehr noch, traf diese abschätzende Bewertung auch Allmers selbst, der in der Pflege des Historismus seine Lebensaufgabe sah. Der Alte wurde zunehmend gereizter. Schließlich rief er zornig: „Jetzt aber raus!“ – und setzte die drei Maler in kalter Winternacht kurzerhand vor die Tür. Allmers‘ Verbindung zu Worpswede brach damit ab. Modersohn erinnerte sich trotzdem gern an den eigenwilligen Dichter. Als Allmers 1902 gestorben war, schrieb Modersohn in sein Tagebuch: „Wie voll war der Ton, der von Allmers ausging. Die Modernen haben keine Zeit zu alledem, was Allmers‘ Leben ausfüllte. Er lebte aus den vollen, hohen, großen Zielen. Davon kann man lernen.“

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler2@gmail.com.