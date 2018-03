Kirsten Heitmann erweitert das Sortiment in ihrem Fachgeschäft Schöne Künste durch attraktive Wohnaccessoires vom Kranz bis zum Kerzenhalter. (Femke Liebich)

Ein großer und freundlicher

Osterhase aus Stroh weist Be-

suchern des Scheunenmarktes Warneke schon länger den richtigen Weg zum Wittrocksee. Und der Weg lohnt sich, denn Inhaberin Anke Schirrmacher und ihr Team haben sich wieder viel Mühe mit der Gestaltung ihrer frühlingshaften Ausstellung in der Scheunen-Galerie gegeben. Zum Frühlingsmarkt können sich die Besucher dort auf einen ganz neu gestalteten Ausstellungsbereich mit vielen dekorativen und österlichen Ideen für Haus und Garten freuen. Dabei präsentieren die erfahrenen Floristinnen neben frischen Oster- und Frühlingssträußen zahlreiche Neuheiten und Accessoires für die heimische Dekoration.

„Bei dem Osterschmuck ist in diesem Jahr vor allem die Farbe Rosa sehr präsent“, berichtet Anke Schirrmacher. Der Farbton findet sich unter anderem bei den ausgestellten Eiern, Hasen, Hühnern, Flamingos und weiteren Accessoires zum Aufhängen und Stellen wieder. Dazu sind Kränze und Nester aus Naturprodukten und mit Wachteleiern sehr beliebt. „Unsere Kunden sind zudem von unseren schockgefrorenen Rosen und den künstlichen Tulpen auf natür-

liche Art als dekoratives Stil-

mittel sehr angetan“, verrät sie.

In der neu gestalteten Scheunengalerie zeigt Anke Schirrmacher die aktuelle Frühlingsausstellung. (Femke Liebich)

Anregungen und Ideen mit den künstlichen Blumen liefern zudem die festlich dekorierten Tische in der weiteren Aus-

stellung. „Demnächst stehen wieder Konfirmationen und Hochzeiten an. Für diese Anlässe zeigen wir verschiedene

Variationen an Tischschmuck“, fügt die erfahrene Floristin

hinzu. Das gilt auch für Geld-

präsente. Einige Beispiele zu

weiteren Anlässen sind ebenfalls ausgestellt.

Im Außenbereich des Scheunenmarkts finden die Besucher derzeit Dekoratives und bereits Blühendes für Garten und

Eingangsbereich. Während des Frühlingsmarktes haben sie

ausreichend Zeit, um sich im und vor dem Geschäft umzuschauen. Wem nach einer Pause ist, der kann sich im aufgebauten Zelt bei frisch gebackenem Kuchen und Bratwurst in bewährter

Atmosphäre ausruhen und sein Glück bei der beliebten Frühlingstombola herausfordern.

Bei Heinz Ottos Sonderposten gibt es Osterdekoration, Schönes und Nützliches in leuchtenden Farben. (Femke Liebich)

Frühlingshaft und österlich sieht es derzeit auch bei Schöne Künste am Marktplatz aus. „Meine Kunden mögen vor

allem schöne Dinge, die sie mit kleinen Tricks und Anregungen variieren und kombinieren können“, verrät Inhaberin Kirsten Heitmann. Bei ihr gibt es unter anderem kleine Arrangements, Kränze und Gestecke zum Verschenken oder für das eigene Heim, die aus stilvollen Naturmaterialien gefertigt sind. Zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen fertigt sie zudem Gläser, Schalen und Körbe mit natürlichen Pflanzen ganz nach dem

individuellen Geschmack des Einzelnen an.

„Und entgegen anders lautender Gerüchte werde ich mein Geschäft garantiert nicht schließen. Im Gegenteil, ich habe noch viel vor“, teilt die Schöne Künste-Inhaberin mit. So können sich ihre Kunden auf ganz neue Ware im angesagten Industrielook freuen. „Ich erweitere mein bisheriges Sortiment mit Wohn­accessoires wie Kissen, Sitz­hocker, Laternen und kleine Lampen“, kündigt sie an. Für diesen Zweck hat sie in den vergangenen Wochen ihr Geschäft komplett umgestaltet. „Jetzt haben endlich alle genug Platz, um in Ruhe zu Stöbern – auch Rollstuhlfahrer und Mamas mit Kinderwagen“, so Kirsten Heitmann. Ihre Kunden lädt sie am verkaufsoffenen Sonntag zu einer österlichen Suche in ihrem Geschäft ein. Dabei gilt es, versteckte Süßigkeiten zu finden. Zum Probieren bietet sie außerdem selbstgemachte Liköre in essbaren Bechern an.

Dekoratives für den Außen- und Innenbereich finden die Kunden derzeit auch bei Heinz Otto Sonderposten in Hülle und Fülle. Von Hühnern, Hasen und Ostereiern über Pflanzenkübel und Schalen bis hin zu Vasen, Laternen und Kerzenhaltern bietet das umfangreiche Sor-

timent an Dekorationsartikeln für jeden Geschmack etwas. Ergänzt wird das Angebot außerdem durch Schuhe, Textilien, Bilder und Kleinmöbel.