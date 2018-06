Galerist Volker Kühn hat 5000 Elefanten zusammengetragen und will diesen nun eine eigene Ausstellung widmen. (Klaus Göckeritz, Göckeritz)

Zu den vielen Facetten von

Lilienthal gehört eine reiche Kunst- und Kulturszene. Ein Schauplatz ist das Kulturzentrum Murkens Hof. Das 1993 in der Klosterstraße aufwändig rekonstruierte Fachwerkhaus mit Anbau beherbergt unter anderem die Bibliothek, das Kulturamt, die Volkshochschule und die Kunststiftung. Zum Hof gehört auch der Schroetersaal für Veranstaltungen und Kinovorführungen.

Nur wenige Gehminuten entfernt lädt Volker Kühn zu einem Besuch seiner Galerie in der Hauptstraße ein. Kühn zeigt vorwiegend zeitgenössische Kunst. Eines seiner Markenzeichen sind die Installationen „art in the box“, die in Lilienthal produziert werden und weltweit bekannt sind. Demnächst will er in der Alten Kanuscheune Truperdeich ein Museum mit einer Sammlung von rund 5000 Elefantenfiguren eröffnen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.galeriekuehn.de.

In Lilienthal laden Gaststätten und Restaurants zur Einkehr ein. Hier können Ausflügler die Eindrücke auf sich wirken lassen. (Klaus Göckeritz, Göckeritz)

Galerist Hans-Adolf Cordes hat sich mit seiner Kunstschau Wümme-Wörpe-Hamme im ehemaligen Küsterhaus in Trupe 6 niedergelassen und legt den Schwerpunkt auf regionale Malerei. Zudem gibt es Vorträge und Führungen. Bis Oktober ist die Ausstellung mit Arbeiten der Maler Carl Vinnen und Karl Krummacher zu sehen. Im angeschlossenen Kunst-Café mit Terrasse lassen sich Eindrücke bei Kaffee und Kuchen verarbeiten. In Murkens Hof zeigt

Cordes zudem zeitgenössische Kunst. Infos im Internet unter www.kunststiftung-lilienthal.de.

Die Kunst hat aber auch im öffentlichen Raum ihren Platz – rund 30 Skulpturen verschiedener Künstler zeigen den hohen Stellenwert. Ins Auge fällt die steinerne Brunnenfigur zwischen Rathaus und Klosterstraße: eine Erinnerung an Beatrix, erste Äbtissin des ehemaligen Klosters Lilienthal. Entschleunigung und Muße vermittelt eine Figurengruppe vor dem Kunstzentrum. Dort sitzen die „Steinernen“ in der Runde und werben still für einen Besuch.

Die Lilienthaler Kulturszene hat noch mehr zu bieten: Die Freilichtbühne ist in die Saison gestartet und die Amtsgartenkonzerte sowie Shakespeare im Amtsgarten locken die Besucher. Zudem spielen Musikgruppen und Chöre, das Wintertheater und das plattdeutsche Theater. Auch ein Besuch im Schulmuseum, Niedersächsischen Kutschenmuseum, im Lilienhof und im Handwerkermuseum in

Worphausen bietet sich bei einem Ausflug an.

Weitere Angebote im Internet unter www.lilienthal.de.