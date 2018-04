Dabei setzt Inhaber Burkhard Scheffler neben hohen handwerklichen Standards auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Gegründet wurde das Unternehmen 1992 von Burkhard Scheffler, der sich zunächst auf die Anfertigung von Teilen für Motorräder spezialisiert hatte. „Damit habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt der damals begeisterte Motorradfahrer und -schrauber. Zu seinem Kundenkreis gehörten vor allem BMW- und Harley-Fahrer, die nach dem besonderen Etwas für ihre Maschine suchten. Scheffler baute Sturzbügel, Gepäckträger und was auch immer die Kunden wünschten – bis die Meyer Werft auf ihn aufmerksam wurde und anfragte, ob Ähnliches auch in größeren Ausführungen möglich wäre.

Inzwischen gibt es bei Scheffler Metallverarbeitung keine Motorradteile mehr, auch ist der Inhaber selbst aufs Rad umgeschwenkt, doch der Kundenkreis aus dem Jacht- und Schiffsbau ist geblieben. Diese ordern Teile, die sehr individuell sind und oft nur in kleinen Auflagen benötigt werden. Darunter sind zum Beispiel Körbe, Relings, Lüftungsgitter, Bullaugen und Klampen. Auch Bauunternehmen und Wohnungsbaugesellschaften treten für die verschiedensten Projekte immer wieder an die Spezialisten heran. So wie die Gewosie, für die Burkhard Scheffler und sein Team zur Zeit Fahrradhäuser fertigt, die optisch ansprechend neben den Wohngebäuden platziert werden und die Räder der Bewohner sicher verwahren sollen. „Das Thema Fahrrad wird immer größer“, weiß Burkhard Scheffler. „Nicht alle wollen ihre Räder in den Keller tragen. Bei den beliebten Elektrofahrräder, die ein ziemliches Gewicht mitbringen, ist das auch kaum möglich“, so der Edelstahlexperte weiter.

Um die Wünsche der Kunden schnell und flexibel umsetzen zu können, hat das Unternehmen vor Kurzem in einen neuen Maschinenpark investiert. So stehen heute eine CNC-Drehbank sowie ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum für die Verarbeitung des Metalls zur Verfügung. „Oft sind in den Aufträgen Dreh-, Fräs- oder Kantteile mit verbaut. Diese mussten wir vorher an Fremdfirmen vergeben“, erklärt Burkhard Scheffler. „Es war nicht immer leicht, Anbieter zu finden, die die Teile in der von uns gewünschten Qualität fertigen konnten – und viele wollten keine kleinen Stückzahlen herstellen“, so Scheffler weiter. Durch die neuen Maschinen kann das Unternehmen nun auch diese Teile selbst herstellen. Darüber hinaus bildete sich der Chef selbst in Sachen Konstruktionsprogramme weiter. Damit können jetzt auch komplexe Aufträge konstruiert, gefräst und gedreht werden.

Die Frage, warum man auch im privaten Bereich auf Edelstahl setzen sollte, beantwortet Burkhard Scheffler mit einem Beispiel: „Geländer und Zäune aus Aluminium oder verzinktem Stahl sehen schon nach wenigen Jahren nicht mehr schön aus. Entweder gewöhnt man sich daran oder lässt sie neu streichen – damit ist das Ganze dann jedoch teurer als die Variante aus Edelstahl“, so Scheffler. „Nach 30 Jahren sind verzinkte oder nur gestrichene Geländer häufig durchgerostet. Eine Edelstahlausführung kauft man nur einmal.“ Wer die Optik nicht mag, könne den Edelstahl auch farbig beschichten lassen, erklärt der Experte.

Bei der Auswahl des Materials setzt Scheffler auf Nachhaltigkeit und Regionalität und achtet darauf, dass die Teile aus dem Umland kommen. Ist dies nicht möglich, wird sich versichert, dass nichts aus Billiglohnländern stammt und unter vernünftigen Bedingungen für Arbeiter und Umwelt produziert wurde. „Das ist eine Einstellungssache. Jeder sollte ein wenig auf sein Umfeld und die Umwelt achten, sparen ist nicht alles“, ist der Inhaber überzeugt. „Ich beschäftige auch keine Leiharbeiter und lege Wert auf eine gutes Arbeitsklima sowie darauf, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Schließlich verbringt man einen großen Teil seiner Zeit auf der Arbeit“, erklärt er.

Aktuell sind im Unternehmen sechs Mitarbeiter beschäftigt, darunter ein Bootsbaumeister der seine besondere Kompetenz im Sportbootbereich mit einbringt. Außerdem bildet der Meisterbetrieb aus – auch um neue Gesellen zu finden, die handwerklich und Menschlich ins Unternehmen passen.

Scheffler Metallverarbeitung, Am Lesumdeich 8d, 28719 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 44 10 16, E-Mail-Kontakt: info@scheffler-

metallverarbeitung.de. www.scheffler-metallverarbeitung.de.