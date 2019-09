Fliesen im Großformat sind gefragt: Sie verleihen jedem Raum eine großzügige Wirkung. (djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.)

Allerdings erfordert das Verlegen der XXL-Platten eine erfahrene und fachkundige Hand – sonst können bereits leichte Unebenheiten das Gesamtbild empfindlich stören. Entscheidenden Anteil am ebenen Eindruck und einer langen Lebensdauer des neuen Bodenbelags hat der Unterbau, angefangen mit der Wahl eines geeigneten Estrichs.

Der Estrich schafft die Voraussetzung für einen haltbaren sowie ebenen Boden. Schließlich nimmt das Material den Fliesen- oder Natursteinbelag auf und soll ihn dauerhaft sicher halten. Schon in der Planung ist es daher wichtig, Grundierung, Spachtelung und Verklebung auf den Estrich und den späteren Bodenbelag abzustimmen. „Das klingt zwar einleuchtend, wird aber oftmals unterschätzt. Ein fehlerhafter Unterbau jedoch kann den gesamten Bodenbelag in Mitleidenschaft ziehen“, sagt Antje Hannig vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel. Die Expertin rät aus diesem Grund zu Calciumsulfat- Fließestrich. Dessen besonders ebene Oberfläche und Beständigkeit machen ihn zum geeigneten Baustoff gerade für großformatige Bodenbeläge. Darüber hinaus ist das Material wirtschaftlich, zeitsparend und sparsam im Gebrauch. „Selbst an Rändern und in Ecken erzielen Fachhandwerker damit eine durchgängige Ebenheit“, erläutert Hannig.

Gehört in Profihände: das Verlegen der großformatigen Platten. (djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.)

Im Gegensatz zu Zementestrich etwa kommt es nicht zu ärgerlichen Randabsenkungen. Nach einigen Monaten, bisweilen auch Jahren werden diese auf vielen Böden sichtbar. Störende Effekte wie Risse im Belag und in den Fugen lassen sich später nur aufwendig beheben. Da ist es besser, mit der Materialauswahl von vornherein mögliche Absenkungen zu verhindern. Im Internet unter www.pro-fliessestrich.de gibt es ausführliche Informationen, auch zur zeitsparenden Bauweise. Denn nicht nur die Verarbeitung geht mit Fließestrichen fix von der Hand. Weitere Vorteile sind die schnelle Aushärtung und somit eine frühere Begehbarkeit – ein wichtiges Argument für Häuslebauer und Haussanierer.