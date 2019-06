„Da AC/DC nun mal nicht an

jedem Ort dieser Welt gleichzeitig sein können, betrachten die Mitglieder der Band es als ihre Auf-

gabe, Angus und Co dabei behilflich zu sein, die ganze Welt mit ihrem kompromisslosen Rock zu überziehen.“ Dieser O-Ton von Hells Balls sagt eigentlich schon

alles aus, was man über diese

Combo wissen sollte. Es gibt nahezu keine Unterschiede zum Original, bis auf das geringere Durchschnittsalter – was auf der Bühne zweifelsohne für Hells Balls spricht. Sie deckt die gesamte Songpalette des legendären australischen Rockquintetts ab und legt dabei noch eine mitreißende Bühnenshow

hin.

Weitere Acts sind 80s Alive, die nicht nur die typische Musik aus der Zeitspanne mitbringen, sondern auch Popperscheitel, Voku­hila, Schulterpolster, Spandexhosen und knallige Neonfarben.

The Rockalots ist eine Classic-Rock-Tributeband aus Bremen und Hannover, die Musik der großen Heroen von Led Zeppelin bis Lynyrd Skynyrd spielt. Die Coverpiraten aus Hamburg bieten unterdessen ein echtes Piratenspektakel mit gekaperten Hits, Kanonen,

Totenköpfen und Co. Live Sensation und Live & Famous sind ebenfalls herausragende Coverbands, die schon bei Großereignissen wie dem Bremer Freimarkt aufgetreten sind oder mit DJ Bobo und Simple Minds auf Tour waren.

Für treibenden Clubsound und lässiges Entertainment stehen die DJs, die dem Publikum einheizen wollen. Darunter sind die Duos Housedestroyer und Huntebeat

sowie DJ Dope. Die DJs Olaf und Goli sind unterdessen aus der

norddeutschen Partyszene kaum noch wegzudenken. Sie setzen auf

witzige Moderationen und jede Menge Partyhits von Norddeutscher Welle bis Charts.