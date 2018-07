Ein Bus bringt 30 Norweger-Babys am 22. Juli 1945 von Löhnhorst nach Lübeck, wo ein Schiff auf sie wartet. (Picasa und Hohehorst-Archiv, Hohehorst-Archiv)

Junge Frauen konnten hier ihre unehelichen Kinder anonym zur Welt bringen und zur Adoption freigeben. Nach Haus Friesland kamen auch 33 Babys aus Beziehungen zwischen Norwegerinnen und deutschen Besatzern.

Nach dem Krieg nahm Schweden die Kinder auf. „Nach über 70 Jahren ist es mir nun gelungen, den Rücktransport der norwegischen Lebensborn-Kinder aus Hohehorst umfassend aufzuklären“, sagt Liebig. Bei seinen Recherchen ist der Löhnhorster auf die Spur eines schwedischen Busfahrers gestoßen. Am 22. Juli 1945 fuhr Bertil Fröderberg 30 der 33 Kinder im Zuge einer Evakuierungsaktion des schwedischen Rotes Kreuzes mit dem Bus von Löhnhorst nach Lübeck, hat Liebig herausgefunden. Dort wartete das Schiff „Kastelholm“ auf die Kinder. „Am 26. Juli 1945 kamen sie in Malmö an und wurden vom schwedischen Roten Kreuz auf Kinderheime verteilt.“

Aus dem Nachlass Fröderbergs erhielt Liebig Unterlagen, Fotos und Negative von der Evakuierungsaktion. „Vom Direktor des schwedischen Friedensarchives Folke-Bernadotte-Akademie erfuhr ich, dass die Rückführung durch die humanitäre Organisation ‚Weiße Busse‘ des schwedischen Roten Kreuzes unter Leitung des Grafen Folke Bernadotte durchgeführt wurde“, erzählt er. Folke Bernadotte, ein Neffe von König Gustaf V., hatte in den letzten Kriegsmonaten als Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes mit SS-Reichsführer Heinrich Himmler die Freilassung von mehr als 15 000 skandinavischen und anderen KZ-Häftlingen ausgehandelt. In weißen Bussen mit schwedischer Flagge und Rotkreuz-Zeichen wurden sie ab März 1945 nach Schweden und Dänemark in Sicherheit gebracht.

Nach dem Krieg seien die Hohehorster norwegischen Babys durch die Weiße-Busse-Mission nach Schweden gekommen. Norwegen wollte sie nicht aufnehmen. Die Suche nach Adoptiveltern war laut Liebig schwierig. Die Behörden hätten den Kindern neue fiktive Identitäten gegeben. „Viele haben ihre wahren Wurzeln nie ergründet und suchen noch heute verzweifelt danach.“ Von den drei in Deutschland verbliebenen ehemaligen „Norweger-Kindern“ lebe eines heute in Bremen-Nord.