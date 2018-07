30 Uhr auf sein Vereinsgelände an der Hermann-Löns-Straße 16 („Im Kifkenbruch“) ein. Kurz nach Urlaubsende und kurz vor Schulbeginn bietet der Vegesacker Schützenverein die Möglichkeit, sich etwas Zerstreuung zu gönnen und verschiedene Schießsportdisziplinen auszuprobieren. Viele haben bei solchen Gelegenheiten schon festgestellt, dass sie für den Schießsport Talent haben und konnten so Zugang zu einem neuen Hobby und zu neuer sportlicher Betätigung bekommen. Auch Ältere können mit den Auflagedisziplinen noch einen Einstieg in einen neuen Sport in einer Gemeinschaft bekommen.

Der Vegesacker Schützenverein hat im Land Bremen eine der schönsten und größten Anlagen, auf denen viele Schießsport-Varianten ausgeübt werden können. Gerade in jüngster Zeit ist die Bogenwiese mit umfangreichen Arbeiten erweitert worden. Vom klassischen Gewehrschießen über verschiedene olympische und nicht olympische Pistolendisziplinen bis zum gerade wieder topmodern werdenden Bogenschießen ist alles möglich.

Im Mittelpunkt stehen die olympischen Schießsportdisziplinen, die man unter der Anleitung erfahrener Schützen ausprobieren kann: Gewehrschießen mit dem Luft- und dem Kleinkalibergewehr, Pistolenschießen mit Luft- und Kleinkaliber-Pistole, Bogenschießen mit dem olympischen Recurve-Bogen, dem Blankbogen und dem Compound-Bogen. Besucher können sich die verschiedenen Disziplinen bei Vorführungen ansehen und auch unter Anleitung ausprobieren. Sie werden auch Gelegenheit haben, zum Teil aus reduzierten Entfernungen zur Zielscheibe, die eigene Treffsicherheit zu testen. Und damit es nicht zu anstrengend wird, werden auch Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten.