Schüleraustausch des Schulzentrums Bördestraße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Von Lesum nach New York

FR

Lesum/New York. Seit über 30 Jahren pflegt das Schulzentrum an der Bördestraße einen Schüleraustausch mit der Brighton High School in Rochester, New York. Im Februar kamen die amerikanischen Schüler für eine Woche nach Bremen-Lesum.