September, um 18 Uhr wieder der plattdeutsche Stammtisch, um in dieser traditionellen Sprache zu plaudern, zu lesen oder einfach zuzuhören. „Auch Ungeübte im Plattdeutschen sind herzlich willkommen – gerade Jüngere, die es zwar verstehen, aber nicht selbst sprechen können, sind eingeladen, die traditionelle Sprache zu erlernen“, sagt Ulrike Dunkhase-Niemeyer, die Leiterin der Veranstaltung. Der Kreis trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74.

In den Acryl-Malkursen, die am Donnerstag, 6. September im MGH beginnen, sind noch Plätze frei. Die Teilnehmer erlernen dabei verschiedene Mal- und Gestaltungstechniken sowie den Umgang mit Farben und deren Wirkung. „Dabei soll auch viel mit Materialien, zum Beispiel aus der Natur, experimentiert werden“, erzählt die Malerin Christa Teske, die Leiterin der Veranstaltung. „Ziel ist es, die Angst vor dem weißen Blatt zu überwinden“. Farben und Pinsel werden gestellt, es können aber auch eigene verwendet werden. Acryl-Malblöcke oder Keilrahmen sollten bitte selbst mitgebracht werden. Die Kurse laufen über sechs Wochen und finden immer donnerstags von 14.15 bis 15.45 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 01 70 / 449 39 57.

„Eulen im Herbst“ ist das Thema des nächsten Bastel-Nachmittages für Kinder ab sechs Jahren im MGH. Am Freitag, 7. September, werden von 16 bis 17.30 Uhr diese geheimnisvollen Nachtvögel unter sachkundiger Anleitung aus einzelnen Papierteilen zusammengesetzt und auf eine Korkplatte geklebt. So entsteht eine kleine, dekorative Pinnwand. Basteln mit Kindern findet immer am ersten Freitag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr statt. Der Kostenbeitrag für Material beträgt 2,50 Euro. Begleitpersonen können in dieser Zeit im Begegnungscafé des MGH eine Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen probieren.

Am Sonnabend, 8. September, findet von 9.30 bis 11.30 Uhr im MGH das nächste Reparatur-Café statt. Die ehrenamtlichen Helfer freuen sich wieder darauf, Hilfesuchenden kostenlos mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Eingeladen ist jeder, der Sorgen mit elektrischen Kleingeräten, beschädigtem Spielzeug, kleineren Holzmöbeln oder Ähnlichem hat. Es wird gebeten, nur Sachen mitzubringen, die man noch mit einer Hand tragen kann.