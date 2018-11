Das Figurentheater „Ekke Neckepen“ zeigt „Der kleine Wal“. (BGO)

Dort gibt es Dekoratives zur Weihnachtszeit, etwa Stickereien, Holzarbeiten, Keramik, Kleidung, Marmelade, Patchwork­stücke, Schmuck, Seidenmalerei, Seife, Strümpfe sowie Upcycling-Produkte. Auf einer Kreativmeile, bei der die Besucher an vielen Ständen selbst etwas herstellen können, werden unter anderem Adventsdeko, Aquarellmalerei, Nähen, Foto- sowie Computerarbeiten angeboten. Um 16.30 Uhr beginnt eine Gala, bei der sich Bewegungs- und Tanzgruppen aus dem BGO sowie aus dem Bürgerhaus Mahndorf und dem Bürgerzentrum Neue Vahr präsentieren.

Beim Familien-Winternachmittag am 6. Dezember zeigen sich ebenfalls einige Tanz- und Bewegungsgruppen des BGO. Ihr Showprogramm ist von 15.30 bis 17.30 Uhr zu sehen. Dazu gibt es Kaffee, Tee, Kinderpunsch und Glühwein. Jeder Gast sollte möglichst etwas Süßes oder Herzhaftes für ein kulinarisches Büfett mitbringen. Gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder, die ein Gedicht aufsagen oder ein weihnachtliches Lied anstimmen. Auch die Kreativmeile ist wieder geöffnet.

Kreativ werden kann man auch am 8. Dezember von 10 bis 16 Uhr beim Weihnachtsbasteln im BGO. Für die Werkstätten für Kinder von sechs bis zehn Jahren muss man sich unbedingt vorher anmelden. Die Kosten für Material und Mittagessen betragen 15 Euro.

Mit einem Weihnachtsprogramm kommt der SMS-Chor am 10. Dezember um 15 Uhr ins BGO. Der Eintritt zu dem Konzert kostet ­sieben Euro, ermäßigt 3,50 Euro, inklusive Kaffee und Kuchen. Am 13. Dezember von 9.30 bis 11 Uhr besteht für Kinder ab vier Jahren die Gelegenheit, sich das Stück „Der kleine Wal“ anzuschauen, eine poetische Seemannsgeschichte des Langwedeler Figurentheaters „Ekke Neckepen“.

„Laute Weihnachten“ heißt es am 14. Dezember beim Kinder- und Jugendtag mit anschließender Rocknacht. Von 16 bis 19 Uhr werden in der Weihnachtsbäckerei Kekse gebacken, die man im Anschluss mitnehmen kann. Von 20 Uhr an treten unter dem Motto „The evil snowman“ die Bands „Fallturm Rocket“, „Stimmungsschwankung“ und „Schutt“ auf. Als Eintritt bitten die Organisatoren um eine Spende.

Bei der Winter-Kreativwerkstatt am 16. Dezember von 11 bis 16 Uhr in der Dependance des BGO, Bürgerhäuschen Willi-­Hundt-Straße 2, stehen Spiel, Spaß und Spannung auf dem Programm – mit Angeboten aus den Bereichen Theater, Tanz, Kochen, Backen und Kreativ­arbeiten.

Eine weihnachtliche Lesung von dem Sprecher für Film, Funk und Fernsehen und dem Rezitator sowie Hörbuchproduzenten Martin Heckmann findet am 18. Dezember um 19 Uhr statt. Der Bremer tritt zusammen mit dem Singer und Songwriter Jürgen Schöffel auf, der den Abend mit Gitarre und Ukulele sowie am Klavier begleitet. Der Eintritt zu der Lesung im BGO, Raum 208, ist frei.

Wer in diesem Jahr noch eine kleine gute Tat leisten möchte, kann am 20. Dezember von 15 Uhr an im BGO Blut beim Deutschen Roten Kreuz spenden.

Das gesamte Programm des BGO, das auch den offenen Treff des Seniorenbegegnungszentrums am 10. Dezember ab 15 Uhr im Bürgerhäuschen Willi-Hundt-Straße 2 und das Nostalgiekino mit dem Film „Ist das Leben nicht schön?“ am 8. Dezember ab 14.30 Uhr beinhaltet, ist im Internet unter www.bgo-bremen.de zu finden.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 82 40 30.