Eine Zeit lang veranstaltete der RSC Vegesack Rennen in Heilshorn. Das Bild stammt aus dem Jahr 2011. (Christian Kosak)

Vegesacks erster Vorsitzender Gérard Rünzi wurde gerade als erfolgreicher Triathlet zum Sportler des Jahres 2017 des Vereins gewählt.

„Auch der Einsatz unseres Sport- und Gerätewarts Peter Fichtner ist sehr hervorzuheben. Neben einer langjährigen Mitgliedschaft mit Teilnahmen an unzähligen Veranstaltungen und der Organisation von einer Vielzahl von Veranstaltungen ist seine Erfahrung und Mitarbeit unser größter Schatz“, lobt Kassenwart Volker Robnitzki seinen Vorstandskollegen. Jugendleiter Benny Nielsen ist nach Robnitzkis Worten aktuell der erfolgreichste Rennfahrer im Verein. „Er kann Platzierungen bei diversen Rennveranstaltungen vorweisen und verfügt über einen großen Erfahrungsreichtum, den er als Jugendleiter gern weitergeben möchte.“

Rund 250 Radsportler sind im April 2018 zur Tour „Rund durch Moor und Geest“ gestartet. (Sabine Lange)

Er selbst sei über seinen kürzlich verstorbenen Vater zum Verein und überhaupt zum Radsport gekommen. „Heinz Robnitzki war seit Anfang der 1980er-Jahre Vereinsmitglied, seit seiner Jugend Radrennfahrer und bleibt mein ständiges Vorbild. Seine Pokale zieren unser Wohnzimmer. Da hat sich im Laufe der Jahre natürlich einiges angesammelt“, erzählt Volker Robnitzki.

Von seinem Vater, der vor allem ein Spezialist für das Einzelzeitfahren war, habe er gelernt, dass man sich im Radsport auch mal ein paar Kilometer auf der Strecke „erquälen“ müsse. „Mein Vater hat immer gesagt, dass derjenige, der das nicht kann, niemals vorne fahren wird“, sagt der 41-Jährige. So sehe er das jetzt auch. Die große Erfahrung seines Vaters habe ihm auch sehr als junger Erwachsener geholfen. Durch seinen Vater begleite er den RSC Vegesack ebenfalls bereits seit vielen Jahren. „Offiziell in den Verein eingetreten bin ich dann aber erst vor zehn Jahren“, sagt das Vorstandsmitglied.

Der RSV Vegesack verfügt bei derzeit 63 Mitgliedern über einen Lizenzfahrer und 15 Wertungskartenfahrer. Bei den Wertungskarten werden Punkte für die Bewältigung einer bestimmten Kilometerzahl eingetragen. Für 55 Kilometer gibt es zum Beispiel einen Punkt, einen weiteren für 77 und drei Zähler für 125 Kilometer. Bei 155 Kilometern werden vier Punkte notiert. Als Preise gibt es dann entweder Bandanas, also Halstücher, oder kleine Pokale für die erfolgreichen Radler. Der RSC bietet ein vielfältiges Programm wie Rennsport, Radtouristik, Radcross und BMX an.

Im Verein sind auch Triathleten gern gesehen, die sich im Radfahren verbessern wollen, betont Robnitzki. Im Sommer befindet sich der Trainingstreffpunkt beim Restaurant „Panda“ in Löhnhorst. Die Trainingszeiten finden Interessierte auf der Internetseite des Vereins unter www.rscvegesack.de. „Gerne wird in Gruppen je nach Fitnessgrad und gegebenenfalls Alter trainiert“, erläutert der Kassenwart. Radsport sei jedoch vor allem ein Individualsport, den jeder ohne feste Trainingszeiten auch selbst bestreiten könne. „Das ist der große Vorteil unseres Sports. Man kann sich jederzeit auf sein Fahrrad setzen und losradeln und ist dabei auf niemanden angewiesen“, lobt Robnitzki die Vorteile seines Hobbys.

Im Verein bestehe ein gutes Zusammenspiel zwischen Jung und Alt, neuen und langjährigen Mitgliedern. „Das Miteinander wird bei uns im Verein großgeschrieben.“ Seit vielen Jahren gibt es unter anderem regelmäßig ein Trainingslager in „Gabbice Mare“ in Italien. Besonders bekannt wurde der RSC Vegesack durch das Cityrennen in Vegesack „Großer Preis des Vegesacker Jungen“, bei dem auch bekannte Radprofis wie Andreas Klöden und Jens Lehmann an den Start gingen. Das Rennen startete in der Nähe des Vegesacker Hafens und ging steil in Richtung Fußgängerzone den Berg hoch.

Dieses Rennen weiterhin durchzuführen gestaltete sich vor allem durch den finanziellen Aufwand schwierig. "Es ist nicht einfach, Sponsoren dafür zu gewinnen. Man braucht dafür gute Kontakte“, sagt Robnitzki. Gerne würde der Klub diese Veranstaltung künftig wieder als Aushängeschild des Vereins ausrichten. Der bürokratische Aufwand für eine solche Veranstaltung sei im Laufe der Jahre aber immer größer geworden. „Es ist zum Beispiel schon sehr schwierig geworden, eine Busstrecke zu verlegen. Die Auflagen werden auch insgesamt immer höher“, sagt Volker Robnitzki.

Die Nordbremer Radsportler wichen irgendwann mit ihrem Rennen in das Industriegebiet in Heilshorn aus. Seit vier Jahren richtet der Verein diese Veranstaltung aber ebenfalls nicht mehr aus. Der logistische Aufwand mit Verpflegung und sanitären Einrichtungen in Heilshorn sei enorm gewesen. „Außerdem kommen keine Zuschauer in das Industriegebiet“, nennt Robnitzki einen weiteren Grund für den Verzicht auf diese Veranstaltung.

Momentan bietet der RSC vor allem die jährliche Radtour „Rund um Moor und Geest“ an, die im April 2018 bei bestem Wetter mit etwa 250 gut gelaunten Teilnehmern toll verlaufen sei. Dazu gibt es zwei sogenannte permanente Radtourenfahrten, die in Schwanewede starten. „Weil viele Sportler mittlerweile nicht in Vereinen organisiert sein wollen, wird die Jedermann-Szene bei Rennveranstaltungen sowie die Anzahl der Trimmfahrer im Verhältnis zu den Fahrern, die mit Wertungskarte starten, im Laufe der Jahre immer größer.“

Es sei schwierig, junge Neumitglieder zu gewinnen. „Ich bin mit meinen 41 Jahren schon eines der jüngsten Mitglieder im Verein. Wir haben sehr viele ältere Fahrer im Klub.“ Gegen den deutlichen Männerüberschuss im Verein würde der Vorstand ebenfalls gerne etwas tun. Ein Trend seien derzeit Cross-Rennen über Stock und Stein. „Das spricht die Leute an. Deshalb überlegen wir, ein solches Rennen auszurichten.“

Viele Vereinsmitglieder seien in der Saison oftmals als Teilnehmer bei bekannten Rennveranstaltungen wie dem „Hamburg Cyclassics“ oder dem Radrennen in Göttingen dabei. Robnitzki: „Beliebt sind aber auch gemeinsame Fahrten ohne Wertungen." Als Beispiele nennt er die Touren „Rund um Bremen“ und "Katercross" am Neujahrstag. Alle, die einfach mal ohne Zeiten und Punkte eine Radtour unternehmen wollen, kommen beim RSC Vegesack demnach ebenfalls auf ihre Kosten.

Die Vegesacker seien in der Radsportszene einst „berühmt und berüchtigt“ gewesen. „Es hieß immer, der Vegesacker D-Zug kommt. Wir hatten schon einige gute Fahrer im Verein“, erzählt der Kassenwart. Bis heute seien die Vegesacker immer mit dabei, wenn es in Bremen etwas in Sachen Radsport zu organisieren gibt, betont Robnitzki.

Wird Radsport ernsthaft betrieben, handelt es sich nach seiner Einschätzung um ein nicht unbedingt preisgünstiges Hobby. „Radfahren kann sehr trainings- und materialintensiv sein.“ Wer einmal in den Radsport hineinschnuppern möchte, dem würden die Vegesacker auch mal ein Rad ausleihen. Für den Anfang eigne sich zunächst ein gebrauchtes Rad. Später könne man sich ein Fahrrad für etwa 1000 Euro kaufen, das sich zum Training eigne. Nach oben gebe es preislich allerdings keine Grenze. Auch Ersatzteile seien teuer. Robnitzki wirbt abschließend aber noch einmal für seinen Sport: „Auf dem Rad bin ich individuell unterwegs und kann die Natur besser genießen als zu Fuß.“