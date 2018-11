Anke Genius (2. v.l. ) begrüßte Axel Reetz (links), Katja Barz und Wolfgang M. Schüßler in der Plattenkiste.

Schüßler aus Geestland mit Moderatorin Anke Genius über die Arbeit der GEH – der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen im Elbe-Weser-Dreieck.

Die alten Rassen nicht aussterben zu lassen, dass ist das Anliegen der Gäste – und ihr Hobby kostet viel Zeit. Katja Barz hat Thüringer Waldziegen, aber nur einen Bock und einige wenige Ziegen, die sie für den Eigenbedarf melkt. Auch eine Schafrasse züchtet sie, die aber nicht von der GEH gelistet ist: Etwa 50 Romanov-Schafe leben dort, sie stehen im Hannoverschen Herdbuch. Geflügel hält sie ebenfalls – eine bunte Mischung alter Rassen, denn da will sie sich nicht auf eine einzige Rasse festlegen. Katja Barz kombiniert ihren Teilzeitjob mit der Pflege der Tiere. Das passt gut, ist sie überzeugt.

Axel Reetz züchtet eine alte Rinderrasse zurück. Es handelt sich um eine bayerische Rasse aus Moorgebieten. Die Murnau-Werdenfelser Rinder sind vom Aussterben bedroht. Doch aus Bayern werden keine weiblichen Tiere mehr verkauft. Der pensionierte Tierarzt Axel Reetz hat schon lange Interesse an diesen Tieren. Seine Rinder passen auch hier ins Moor, sagt der Rinder-Fan. Schon als Kind mochte er den Geruch der Tiere. Vom Interesse zum Beruf und nun zum Hobby war es für ihn kein weiter Weg. Die Tiere müssen sich vermehren und genutzt werden, sagt er. Das ist für ihn der schwierige Teil der Arbeit, um den Genpool zu erhalten. Hochzuchtrassen passen sich schlechter an Klimaveränderungen an, verdeutlicht er.

Alpine Steinschafe auf einem Berg mit gerade mal acht Metern Höhe zu halten, klingt erst einmal etwas seltsam, doch Wolfgang M. Schüßler sagt, das genüge völlig. Er stammt aus Süddeutschland und pflegt diese alte Rasse neben der klassischen Moorschnucke. Außerdem sind Hühner, Gänse und Enten bei ihm in Geestland daheim. Die Moorschnucke als regionale Rasse wird zur Naturpflege eingesetzt, berichtet er. Diese Rasse ist aber uninteressant geworden, weil sie als Leichtgewicht wenig Fleisch liefert. Sie ist hornlos, zutraulich und deshalb als Tier für Hobbyzüchter gut geeignet, erläutert er. Bundesweit leben nur noch etwa 3000 Tiere. Ihr Platzbedarf ist geringer als bei anderen Rassen, aber es sind gesellige Tiere, die dann doch zwei bis drei Hektar für die Haltung benötigen, wenn sie mit acht bis zehn Tieren zusammen sind. Sie können also nicht einfach im Garten gehalten werden.

Auf Ausstellungen entwickeln sich oft Gespräche mit Besuchern, die gern mitmachen würden. Dann ist zu klären, was an Platz vorhanden ist, um Tiere artgerecht zu halten. Gerade junge Eltern wünschen sich oft die Eier von eigenen Hühnern zum Frühstück. Doch es steckt viel Arbeit und Aufwand dahinter. Ein Teil der Arbeit der GEH ist auch die Beratung von Interessenten. Manche Leute sind dann enttäuscht, weil sie ganz andere Vorstellungen hatten, die aber der Realität nicht standhalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Patenschaften bei tierhaltenden Betrieben zu übernehmen – wie auf Arche-Höfen. Die Patentiere können dann besucht werden, was jungen Familien oft Spaß macht. Man kann teilweise sogar mitarbeiten: beim Zaunbau beispielsweise oder bei der Ernte. Es ist auch wichtig, die Produkte zu kaufen, die auf den Höfen mit alten Haustierrassen entstehen. Das trägt zum Erhalt bei. Gesucht werden aber auf jeden Fall auch Mitstreiter, die Tiere halten können und sich für das Thema und die Mitarbeit in der GEH interessieren.

