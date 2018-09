Die Kinder der U 10 des TSV Sankt Jürgen sind im Fußballfieber – nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie in der neuen Saison noch ohne Punktverlust sind. Am 28. Oktober um 13.30 Uhr erleben sie den vorläufigen Saisonhöhepunkt: Die Spielerinnen und Spieler des TSV St. Jürgen laufen dann mit den Fußballprofis ins legendäre Millerntor-Stadion ein, vor 30 000 Zuschauern Hand in Hand mit den Teams des FC St. Pauli und Holstein Kiels. Der TSV St. Jürgen hat extra für diese Veranstaltung einen – mittlerweile restlos ausgebuchten – Bus gechartert, der das Team, Trainer, Eltern, Geschwister und Vereinsmitglieder nach Hamburg bringt. Sie alle fiebern dem letzten Sonntag im Oktober entgegen.

Wer Lust hat, bei dem Team, Jahrgang 2009, mitzuwirken, der sollte sich bei Ronald Miesner unter Telefon 01 72 / 591 67 11 melden oder einfach beim Training (dienstags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr) am Sportplatz in Kleinmoor vorbeikommen.