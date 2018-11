Ob in die USA oder nach China: Das Unternehmen LIC Spedition & Container-Logistik kümmert sich um Transportangelegenheiten. (LIC Spedition & Container-Logistik-GmbH)

In diesem Monat feiert der Betrieb sein 25-jähriges Jubiläum. Zur Feier anlässlich des Geburtstags überreichten die 20 Mitarbeiter Geschäftsführer Klaus Warneke einen Firmenpokal als Anerkennung. „Wir sind zwar seit 25 Jahren in Stuhr ansässig, arbeiten aber weltweit“, sagt er. Im Lauf der Jahre seien aufgrund der guten Auftragslage weitere Niederlassungen des Unternehmens in Hamburg, Göttingen und Rüdenhausen hinzugekommen.

Geschäftsführer Klaus Warneke (vierter von links) freut sich sehr über das kreative Jubiläumsgeschenk seiner Mitarbeiter. Er bekam einen Firmenpokal. (LIC Spedition & Container-Logistik-GmbH)

Das Leistungsspektrum des Frachtspeditionsdienstes ist in drei Bereiche aufgeteilt: Luft-, See- und Landtransporte. Bei der Art der Transporte gibt es keinerlei Einschränkungen: „Es gibt nichts, das wir nicht transportieren“, betont Inga Warneke, die für die Bereiche Administration und Personal zuständig ist. Durch entsprechende nationale und internationale Kontakte halte das Unternehmen für die unterschiedlichen Verkehrsträger stets wettbewerbsfähige Angebote und vielfältige Transportmöglichkeiten vor.

Feste Ansprechpartner

Das Stuhrer Unternehmen bietet einen weltweiten Transport- service im Land-, See-, Luft und Bahnverkehr an. (LIC Spedition & Container-Logistik-GmbH)

Einen entscheidenden Vorteil des Stuhrer Unternehmens sieht Inga Warneke vor allem in der persönlichen Kundenbetreuung durch ihre Mitarbeiter. „Jedem Kunden wird bei uns ein fester Ansprechpartner zugeteilt. Dieser kümmert sich daraufhin um die unterschiedlichen Schritte, die zum jeweiligen Transport gehören“, erläutert sie. Zu diesen zählen unter anderem Zoll- und Transportgenehmigungen, Verpackungsservice, Kurierdienste, Dokumentenerstellung, Ladeüberwachungen und die Übernahme von Spezialtransporten. Jeder Transport durchläuft außerdem einen sogenannten Compliance-Check. Dabei werden diverse UN- und US-Sanktionslisten täglich und automatisch mit den Transporten abgeglichen. „Wir haben unter unseren Kollegen zwei explizite Gefahrgutbeauftragte, die sich ausschließlich um die entsprechenden Vorgaben kümmern“, sagt Klaus Warneke. Darüber hinaus haben seine Angestellten beispielsweise die Möglichkeit, sich zum Zollfachwirt weiterbilden zu lassen, um auch in diesem Bereich auf dem aktuellen Kenntnisstand zu sein.

„Für jedes Land und teilweise sogar für jedes einzelne Bundesland gibt es unterschiedliche Gesetze, die sich immer wieder ändern. Unsere Aufgabe ist es, dabei einen Überblick zu behalten, um unsere Kunden kompetent beraten zu können“, sagt Inga Warneke. Besonders zolltechnisch gesehen sei es äußerst hilfreich, dass das Unternehmen nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagementnorm) und AEO/F (Zollrecht und Sicherheit) zertifiziert ist. „Mit dieser Zertifizierung laufen manche Abläufe schneller und unkomplizierter“, sagt sie.

Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Baumaschinenhersteller und Lebensmittelhändler, aber auch Privatkunden, die sich mit dem einen oder anderen Spezialauftrag an die Experten aus Stuhr wenden. „Wir haben auch schon einen Oldtimer aus den USA überführt“, sagt Inga Warneke.

Letztendlich liegen die Zielorte nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch die Kunden melden sich beispielsweise aus Übersee und China. Da einige Auftraggeber auf der kanarischen Insel Teneriffa ansässig sind, kam es LIC erst kürzlich zugute, dass ihnen durch den Stuhrer Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier ein spanischer Praktikant vermittelt wurde. „Dank seiner Sprachkenntnisse hat er uns bei dem einen oder anderen Auftrag sehr geholfen“, sagt Warneke.

Positives Betriebsklima

In der Vergangenheit beschäftigte das Logistikunternehmen zudem bereits einen Praktikanten aus den Niederlanden. Der Bereich Nachwuchsförderung wird ohnehin großgeschrieben. So beschäftigt die Firma bis zu drei Auszubildende. „Mit vielen Ehemaligen haben wir noch einen sehr guten Kontakt“, erläutert die Ehefrau des Geschäftsführers das positive Betriebsklima, das sich ihren Angaben zufolge nicht nur auf die eigenen Mitarbeiter, sondern auch auf den Kundenkontakt überträgt.

Auch wenn die Dienstleistungen die ganze Welt umspannen, zeigt das Unternehmen innerhalb der Gemeinde Stuhr Präsenz – und dies nicht nur in Form des modernen Büros in der Edisonstraße 9. „Wir bringen uns in verschiedenen Bereichen des Sponsorings ein“, sagt Klaus Warneke. So engagiert sich seine Firma unter anderem beim TV Stuhr, beim alljährlichen Silbersee-Triathlon sowie beim Förderverein der Berufsbildenden Schulen Syke.

Als langjähriges ISU-Mitglied unterstützt er außerdem die zahlreichen Aktivitäten der Interessengemeinschaft wie den Stuhrer Adventskalender und das Glücksrad auf dem Weihnachtsmarkt.

Weitere Informationen rund um die LIC Spedition & Container-Logistik und deren Leistungen gibt es im Internet unter www.lic-spedition.com.