Der Sejm, Polens Abgeordnetenhaus, stimmte am 26. Januar über das umstrittene Gesetz ab, sodass es nur einen Tag später, am internationalen Holocaust-Gedenktag, im ehemaligen SS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu einem politischen Eklat kam. Polen solle das Gesetz überarbeiten, forderte Israels Botschafterin Anna Azari im Auftrag von Premier Benjamin Netanjahu.

Schon 2016, als das Gesetzesprojekt zum ersten Mal diskutiert wurde, hatten renommierte israelische Historiker es in die Nähe der Holocaust-Leugnung gerückt. All jene, die sich mit polnischen Pogromen oder Nazi-Kollaborateuren im deutsch-besetzten Polen 1939 - 1945 auseinandersetzten, sollten künftig vor polnischen Gerichten angeklagt und zu harten Strafen verurteilt werden können, wenn sie „Polen als Staat oder Volk“ eine Mitverantwortung an den Nazi-Verbrechen zuwiesen. In Israel und den USA befürchten Politiker, dass Schoa-Überlebende nicht mehr frei von ihren Erlebnissen erzählen können, denn im Gesetz werden nur Künstler und Wissenschaftler von einer Strafverfolgung ausgenommen.

Die rasch gegründete polnisch-israelische Kommission, die angeblich Änderungsvorschläge ausarbeiten sollte, bevor Präsident Andrzej Duda das Gesetz unterzeichnete, erwies sich als Schimäre. Denn die polnischen Unterhändler wollten den Israelis nur das Gesetz erklären, nicht aber sich „von Ausländern“ in die Gesetzgebung reinreden lassen. Präsident Duda unterzeichnete das Gesetz, kaum dass es auf seinem Schreibtisch lag. Dabei hätte er Zeit für weitere Konsultationen gewinnen können, indem er das Gesetz – vor der Unterzeichnung – an das Verfassungsgericht weitergeleitet hätte. Doch er tat dies erst nach der Unterzeichnung. Das Gesetz wurde rechtskräftig. Das war auch Ziel der Übung: Das neue Strafrecht zum „Schutz des guten Rufs Polens“ sollte vor dem 50. Jahrestag der antisemitischen Hetzkampagne gegen die polnischen Juden im März 1968 in Kraft treten, vor dem 75. Gedenktag an den Warschauer Gettoaufstand im April 1943 und vor der Publikation des wissenschaftlichen Werkes „Die Nacht ist noch nicht vorbei“ über die tatkräftige Mithilfe tausender christlicher Polen beim NS-Völkermord an den Juden.

Fakten und Mythen

Die beiden Gedenktage passen nicht ins Schema der neuen Geschichtspolitik, die den längst widerlegten Mythos von den stets edlen Polen, der „Helden und Opfer der Geschichte“, wiederbeleben will. Vor allem Ausländern droht das neue Zensur-Gesetz nun Geldbußen und Haftstrafen an, sollten sie von Polen als Kollaborateuren oder Tätern sprechen. Was „richtige Fakten“ sind, sollen künftig polnische Gerichte festlegen.

Als ein israelischer Journalist Polens Premier Matteusz Morawiecki fragte, ob seine Mutter noch erzählen dürfe, dass ein Teil der Verwandten durch den Verrat polnischer Nachbarn an die Nazis ums Leben gekommen seien, antwortete der Premier, dass dies weiterhin erlaubt sei, fügte aber hinzu, dass sich am Judenmord nicht nur deutsche, sondern auch „jüdische Täter“ beteiligt hätten, ebenso wie polnische und ukrainische. Während dies in Israel zu einem empörten Aufschrei führte, behaupteten deutsche und polnische Journalisten, dass die schlimmste Form der Zwangsarbeit, die SS-Männer den Juden in den Vernichtungslagern abverlangten – das Herausholen der Leichen aus den Gaskammern und ihr Verbrennen in den Krematorien – durchaus als „Kollaboration beim Judenmord“ gelten könne.

Wenig später behauptete Kornel Morawiecki, Vater des Premiers, dass „die Juden von ganz allein ins Getto gegangen“ seien, als man ihnen sagte, dass sie dort „mit den widerlichen Polen“ in keine Berührung mehr kämen. Die Deutschen hätten weder Juden zum Umschlagplatz treiben, noch jüdische Kinder suchen müssen, die sich auf Dachböden versteckt hatten, als das Warschauer Getto liquidiert wurde. Dies hätte die jüdische Polizei für sie erledigt. „Wir Polen hingegen“, so Kornel Morawiecki, „haben keine organisierte Zusammenarbeit mit den Deutschen aufgenommen, obwohl wir militärisch besiegt und einem brutalen Terrorregime unterworfen waren.“ Dies zeichne Polen auch vor westeuropäischen Staaten aus, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs fast alle institutionell mit dem Deutschen Reich kollaboriert hätten. Kein Wort davon, dass Hitler keinerlei Interesse daran hatte und alle Kollaborationsangebote polnischer Politiker ablehnte.

Statt mit dem Gesetz zum „Schutz des guten Rufs Polens“ den doppeldeutigen Begriff „polnisches Konzentrationslager“ auszumerzen, passierte genau das Gegenteil. Seit der Verabschiedung des Gesetzes Ende Januar diesen Jahres tauchte der Begriff rund drei Millionen Mal auf, berichten polnische Medien. Zudem ist der nun wieder hochschwappende Antisemitismus, gegen den jüdische Gemeinden und Kulturvereine in Polen sowie auch ein immer größer werdender Teil der polnischen Zivilgesellschaft protestieren, zum Thema der Weltöffentlichkeit geworden. Dass Juden in Polen von einem Journalisten als „Aussätzige“ bezeichnet werden können, ohne dass dieses Konsequenzen für ihn hat, wird im Ausland genauso registriert wie das Verbrennen einer „Judenpuppe“ in Wroclaw (Breslau) oder der Unabhängigkeitsmarsch im November 2017, als bis zu 100 000 Menschen rassistischen Parolen folgten wie „Reines Blut“ oder „Europa wird weiß sein – oder entvölkert“. Unlängst schlug ein einflussreicher Historiker sogar vor, ein „Polocaust“-Museum zu errichten, da christliche Polen genauso verfolgt und ermordet worden seien wie die Juden Europas.