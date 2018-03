Außerdem ist er im weiten Umkreis der ­einzige Anbieter von Chip-­Tuning.

„Unser Service macht den ­Unterschied“ lautet das Motto der modernen Mehrmarkenwerkstatt an der Wildeshauser Landstraße. Die freie Werkstatt ist dafür seit vielen Jahren offizieller Partner von Autofit. Das Leistungsspektrum reicht von dem normalen Wartungsdienst nach Herstellervorgaben mit Mobilitätsgarantie über Werkstattservice jeglicher Art, Haupt- und Abgasuntersuchungen, Scheibenreparatur und -austausch mit kompletter Versicherungsabwicklung, Achsvermessung und Einstellung, Unfall­reparaturen bis hin zum Reifenwechsel. „Indem wir nach ­Herstellervorgaben arbeiten, bleiben die Garantieansprüche in jedem Fall erhalten“, sagt Kfz-Meister Jörg Neitzel. Bei ­Inspektionen wird, falls vorhanden, auch das digitale Serviceheft ausgefüllt.

Für kompetent ausgeführte Reparaturen seien hochwertige Ersatzteile unersetzlich. „Wir verwenden als Autofit-Partner nur ausgesuchte Materialien und Original-Ersatzteile vom Hersteller beziehungsweise ­Teile in Erstausrüsterqualität“, betont der Fachmann. „Wir ­bieten grundsätzlich alles, was ein Autohaus auch kann. Denn wir ermöglichen auch Finanzierungen, zum Beispiel von ­größeren Reparaturen, verkaufen neue und gebrauchte Fahrzeuge oder vermitteln die Verlängerung von Neuwagengarantien“, erklärt Maren Schwarting, die auch die Serviceannahme betreut.

Einen besonderen Namen hat sich der Meisterbetrieb im ­Bereich der Autogas-Umrüstung erarbeitet. „Wir rüsten seit mehr als zehn Jahren Fahrzeuge auf Autogasantrieb um. Verbaut werden ausschließlich Autogasanlagen von Prins- ­und Tartarini“, schildert der Kfz-Meister.

Darüber hinaus bietet der Fachbetrieb als einer der wenigen im weiten Umkreis Chip-Tuning an. „Wir sind ­Stützpunkthändler der Firma MTT in München für den Großraum Weser-Ems, Bremen, ­Oldenburg und Delmenhorst“, sagt Jörg Neitzel und erklärt: „Bei uns werden nicht irgendwelche Boxen in den Kabelbaum geklemmt, sondern wir verändern die Software direkt in dem Motorsteuergerät. Wir können so fast alle Fahrzeuge mit OBD-Stecker umrüsten.“ Auf diese Weise wird eine deutliche Steigerung des Motordreh­moments und somit eine Leistungssteigerung erreicht. Aber auch der Kraftstoffverbrauch ­ließe sich vermindern, sagt Jörg Neitzel.

Nicht nur die Werkstatt und die Serviceeinrichtungen befinden sich stets auf dem neuesten Stand der Technik. Ebenso ­absolviert die Werkstattmannschaft aus derzeit zwei erfahrenen Kfz-Mechatronikergesellen und einem Auszubildenden ­regelmäßig Fortbildungen. ­„Immer am Ball zu bleiben und mit der Zeit zu gehen, ist für

die Arbeit einer Fachwerkstatt

eine Grundvoraussetzung“, sagt Betriebsinhaber und Kfz-Tech­nikermeister Jörg Neitzel, der zugleich Sachkundiger für ­Autogasanlagen, Klimaanlagen, Airbags und Gurtstraffer sowie ausgebildeter Fachmann für die Gassystemeinbauprüfung (GSP) und die Gasanlagenprüfung (GAP) ist.

Der Fachbetrieb in Gander­kesee-Hoyerswege besteht ­bereits seit mehr als 40 Jahren. Dieter Neitzel gründete das ­Familienunternehmen 1976 und leitete es gemeinsam mit seiner Ehefrau Renate. Später stieg ihr Sohn Jörg in die Firma ein. ­Etwas mehr als 20 Jahre arbeitete die Familie Seite an Seite. Anfang dieses Jahres übernahm Jörg Neitzel die alleinige Geschäftsführung. Der Leitspruch „Unser ­Service macht den Unterschied“, den bereits der Unternehmensgründer aus der Taufe hob, ist bis heute geblieben.