Ob TV, Telefon oder PC: Fachmann Horst Köhler von AVS Syke freut sich über die Möglichkeiten für Endkunden, die das neue Internet ab Ende 2020 bieten wird. (Kristina Bumb)

Manche ländlichen Räume und Dörfer rund um Syke mussten sich bisher mit einem Internet im Schneckentempo begnügen. Dass nun aber mit dem Glasfaserausbau das ganz schnelle Internet kommt, hat bereits für viel Aufsehen

gesorgt. Fachbetriebe für Multi-

media, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation wie der Audio-Video-Service aus Syke können Kunden auf Wunsch helfen, die Endgeräte zu installieren, mit denen sich die Möglichkeiten des neuen Netzes voll nutzen lassen.

„Es ist eine tolle Sache, dass nun auch Privatleute und Firmen in ländlichen Gebieten eine taugliche Internetverbindung haben. Ohne Internet geht es heute einfach nicht mehr“, sagt Horst Köhler. Er ist

Inhaber des Fachbetriebes Audio-

Video-Service – kurz AVS – an der Bassumer Straße in Syke. In seinem 180 Quadratmeter großen Geschäft bietet er Unterhaltungselektronik, PC- und Telekommunikations­lösungen vom Router bis zum

Handy-Vertrag.

„Alle angebotenen Geräte sowie jedes gewünschte Zubehör installieren unsere ausgebildeten Mitarbeiter auch vor Ort und richten den Internetanschluss ein. Die Kunden können uns außerdem

Geräte für Reparaturen einreichen. Sie erhalten bei uns ein Rundum-

Sorglos-Paket“, sagt Köhler, der

übrigens auch ein Video­studio

betreibt, in dem Firmen und Hobbyregisseure eigene Filme bearbeiten lassen können.

Wenn die ersten Haushalte Ende 2020 das schnelle Internet bekommen, das durch den Anbieter

Nordischnet und den Landkreis Diepholz realisiert wird, rechnet Horst Köhler damit, dass viele Kunden gern den Installationsservice seines Fachbetriebes in Anspruch nehmen werden. Während vor dem Haus in der Regel durch die Netzbauer gebuddelt werden muss, ist der Aufwand für die Endkunden

im Haus eher gering. „Moderne Geräte wie TV-Apparate und Radios

können die Datenströme mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde durchaus verarbeiten. Es müssen also keine neuen Geräte angeschafft werden“, sagt Horst Köhler.

Was jedoch benötigt wird, ist

ein passender Router, der die Datenmengen an die Geräte verteilt. „Wer Hilfe bei der Installation und Programmierung braucht, dem helfen wir gern. Wir schließen auch die vorhandenen PCs und Multimedia-Geräte an das Netz an“,

verspricht der Fachmann.

„Das ist nicht nur für Nutzer von PCs und Laptops eine tolle Sache, sondern auch für diejenigen, die

mit guter Bildqualität Fernsehen schauen möchten“, erklärt er weiter. Denn die öffentlich rechtlichen Programme und die bekannten privaten Sender, die jetzt zum Beispiel über Kabel erhältlich sind, werden im Format DVB-C auch ins Glasfasernetz eingespeist. Mit einem entsprechenden Receiver können die Programme empfangen werden. „Privatleute müssen dann

voraussichtlich eine monatliche Gebühr von 10 Euro für die Privatsender zahlen. Aber sie zahlen auch jetzt schon, wenn sie über DVB-T schauen. Da kann sich der Wechsel durchaus lohnen“, sagt Köhler.