Am Montag, 19. März, präsentiert das Musikerehepaar Anja und Oliver Rosteck in der St. Matthias Kirche um 19 Uhr eine Meditation mit Texten über „Teresa von Avila und die Seelenburg“ mit eigener Musik und Bildern des Ehepaars.

Teresa von Avila, eine der großen Frauen der Weltgeschichte, lebte im 16. Jahrhundert in Kastilien. Auch heute noch gilt sie als große Mystikerin von großer Tiefe des Erlebens. Sie beschreibt in ihrem berühmten Buch „Die Seelenburg“ die menschliche Seele als Burg, in der Gott wohnen könne. Der Mensch gehe auf dem Weg des Gebets immer tiefer in diese eigene Burg hinein und begegne dort Gott. Auf dem Weg in die Burg, das heißt in das Innere der Seele, wird man durch sieben verschiedene Stationen geleitet, die Teresa „Wohnungen“ nennt.

Diesen sieben Wohnungen der Seelenburg nähern sich Anja (Querflöte/Bilder) und Oliver (Orgel/Komposition) Rosteck durch Teresas Worte sowie eigene Bilder und Musik. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Um eine Spende wird gebeten.