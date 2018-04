Haben in der Sportschule Westerstede gut trainiert: die Jungen und Mädchen der U 13-Junioren des SV Lilienthal-Falkenberg.

Betreut wurden die Kicker von Anja Hartmann, Henning Bolte, Stefan Nyst und aus der Jugendleitung Gerd Pols. Ein großes Dankeschön ging an die Adresse von Anja Hartmann, die für die gesamte Planung und Organisation verantwortlich war.

Die Jungen und Mädchen aus der Wümmegemeinde waren in Vierbettzimmern untergebracht. So konnte man sich nach den Trainingseinheiten auch einmal zurückziehen. Die Trainingsbedingungen in der Sportschule Westerstede waren ideal. Der neuangelegte Kunstrasenplatz lag direkt neben den Quartieren. Ideal war auch der angrenzende Wald für einen Ausdauerlauf, dazu die große Sporthalle, das Hallenbad und das Minispielfeld mit Kunstrasen.

Zum Auftakt am Freitag wurde erst einmal der neue Kunstrasenplatz zu einem Trainingsspiel genutzt. Den Abschluss bildete das gemeinsame Schauen des Bundesligaspiels von Werder Bremen in Hannover.

Auch der Sonnabend war ganz im Zeichen des Fußballs verplant. Vor dem Frühstück gab es einen Ausdauerlauf. Am Nachmittag stand das DFB-Fußballabzeichen im Mittelpunkt. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem „Changing Teams Turnier“. Diese Fußballturnierform wird im Fußballverband Niederrhein seit vielen Jahren praktiziert. Ziel bei diesem Turnier war es, den Jungen und Mädchen mit einer wechselnden Mannschaftsstruktur, ohne Eingreifen der Trainer das Fußballspiel zu vermitteln. Die sportlichen Ziele im Spiel „Fünf gegen Fünf“ sind hierbei, viele Ballkontakte und Erfolgserlebnisse für alle Spieler zu ermöglichen. Das immer neue Einfinden in immer neue Mannschaftsgefüge förderte zugleich die Integrationsfähigkeit. Nach so viel Training und Fußball genossen die Jungen und Mädchen den Abend mit einem leckeren Eis.

Am Sonntag gab es einen zweiten Ausdauerlauf. Mit einem Turnier auf dem Minispielfeld wurde das Wochenende im Kreis Ammerland beendet. Das Fazit des Trainingslagers der U 13-Junioren war positiv. Alle Jungen und Mädchen haben super mitgemacht. Die Trainingsbedingungen in der Sportschule Westerstede waren ideal, und das Trainerteam vom SV-Lilienthal-Falkenberg war rundum zufrieden.