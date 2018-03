Vorsitzende Manfred Raba den Chorleiter sowie 38 Sängerinnen und Sänger und vier fördernde Mitglieder begrüßen.

In seinem Bericht stellte er fest, dass die Mitgliederzahl des Chores im Jahre 2017 mit 53 aktiven und 21 fördernden Mitgliedern nahezu konstant geblieben ist. Wie alle klassischen Chöre klagt der Chor aber über fehlende Neuzugänge, vor allem von jungen Sängerinnen und Sängern. Er bietet für die kommenden Konzerte am Chor Interessierten die Möglichkeit, auch als Gäste mitzusingen. Appetit dazu lässt sich beim Schnupperbesuch eines Probenabends holen.

Mit einem Konzert im Mai und einem Weihnachtssingen im Dezember war das Jahr 2017 für den Chor ein arbeitsreiches Jahr, angefüllt mit vielen Weihnachtsklängen bei den Proben im Sommer und Herbst des Jahres. Erholung vom Probenstress gab es wieder durch die inzwischen traditionelle Boßeltour der Tenöre und Bässe im Februar in die Badener Marsch und die Fahrt ins Goldenstedter Moor im Juli, die vom Chor ohne Mitgliederverlust überstanden wurde.

Der 1. Vorsitzende dankte dem Chorleiter Raimund Limpinsel, allen Sängerinnen und Sängern und allen Helfern, die durch ihren Einsatz vor und hinter dem Vorhang wieder tatkräftig mit dazu beigetragen haben, dass 2017 alle Veranstaltungen problemlos durchgeführt werden konnten.

Außer einem Sommerausflug in die Hansestadt Lübeck, mit dem Besuch einer Oper im dortigen Theater, ist das laufende Jahr mit der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2019 angefüllt. Für Februar 2019 lädt der Chor zu einer Soiree mit Werken von Franz Schubert ins Kasch ein. Im März 2019 folgt dann ein Konzert in der St.-Laurentius-Kirche in Achim mit geistlichen Werken von Mozart. Die Jubiläums-Konzertreise des Chores im Juni 2019 führt dann zwar nicht nach Italien, wie zum 60. Geburtstag 2009, sondern zu einem Konzert in die Martinskirche nach Hoya. Mit einem Weihnachtssingen im Dezember 2019 in der St.-Matthias-Kirche in Achim enden dann die öffentlichen Aktivitäten des Jubiläumsjahres.

Außer dem 1. Vorsitzenden und der Schriftführerin mussten alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes turnusmäßig neu gewählt oder bestätigt werden. Da alle bisherigen Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl kandidierten und auch gewählt wurden, konnte der 1. Vorsitzende nach der Wahl den bisherigen alten Vorstand auch als neuen Vorstand begrüßen. Ursula Raba vertrat als Vorleserin die erkrankte Chronistin Inge Brill und las aus deren wieder tiefsinniger und amüsant verfasster Chronik des Jahres 2017 vor.

Chorleiter Raimund Limpinsel lobte in seinem Jahresbericht die gute Leistung des Chores beim Konzert im Mai und vermerkte eine deutliche Leistungssteigerung beim Weihnachtssingen im Vergleich zum Weihnachtssingen vor zwei Jahren. Er bat die Sängerinnen und Sänger um ihren vollen Einsatz bei der Vorbereitung für das Jubiläumsjahr 2019. Drei unterschiedliche Konzerte müssen dafür einstudiert werden. Diese Arbeit wird sicher keine Langeweile bei den Proben aufkommen lassen.