Sein Gesicht kennt fast jeder, sein Name ist hingegen noch nicht so geläufig: Der Schauspieler Gerhard Wittmann mischt natürlich auch im fünften „Eberhofer“-Krimi „Sauerkrautkoma“ (ab 9. August im Kino) als biederer Polizisten-Bruder Leopold mit. Im Interview mit der Agentur teleschau betont der 54-Jährige, dass er am Set großen Wert auf Kollegialität legt. Das ist nicht nur bei den Rita-Falk-Verfilmungen der Fall, die Wittmann als großes „Familientreffen“ bezeichnet und wo er gerne und leidenschaftlich mit seinem Film-„Bruder“ Sebastian Bezzel über die gemeinsame HSV-Liebe fachsimpelt. Auch bei den Dreharbeiten für einen viel beachteten Bank-Werbespot, in dem Wittmann als grantelnder bayerischer Taxifahrer den Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki kutschiert, kümmerte sich der Schauspieler liebevoll um seinen Kollegen.

Im Werbe-Spot sitzt der hünenhafte Sportler auf dem Rücksitz und hatte offenbar zunächst große Mühe, seine langen Beine in die Limousine zu falten. Gerhard Wittmann konnte das nicht mit ansehen und machte, wie er im teleschau-Interview schildert, einen sehr mitmenschlichen Vorschlag, der prompt umgesetzt wurde: „Ich habe dem Aufnahmeleiter gesagt, sie sollen doch den Vordersitz ausbauen“, berichtet Wittmann. „Dirk Nowitzki ist mir sicher heute noch dankbar. Er wusste anfänglich einfach nicht mehr, wohin mit seinen Beinen. Nach dem Ausbau des Sitzes war er sichtlich erleichtert.“

Die Zusammenarbeit mit dem aus Franken stammenden US-Sportstar hat Gerhard Wittmann große Freude gemacht - und für viel Popularität gesorgt: „Das hat viel Spaß gemacht. Und mir plötzlich viele Menschen eingebracht, die mich auf der Straße erkennen“, sagt Wittmann. Und das, obwohl er im Mini-Film, der auch auf YouTube leicht zu finden ist, einen typischen Bayern spielt, der möglicherweise in Norddeutschland nicht immer leicht zu verstehen ist. „Manche wissen, was ich sage. Andere erahnen es. Darum ging's ja im Taxi: dass ich Nowitzki ein bisschen angehe“, erklärt Gerhard Wittmann und verrät über den Superstar: „Er ist übrigens äußerst sympathisch und wirklich sehr freundlich. Ich freue mich jetzt schon wieder auf unseren geplanten nächsten Werbe-Film. Wir haben uns einfach so gut unterhalten. Dirk Nowitzki hat viel Humor. Er ist bei sich und ganz bescheiden.“