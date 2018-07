Die Vorbereitungen für das Bierdener Dorffest sind in vollem Gange: Alle Bierdener Vereine und Institutionen machen mit, wenn am Sonnabend, 25. August, vor dem Bierdener Schützenhaus an der Straße „In den Bergen“ das Dorffest um 10 Uhr mit einem Flohmarkt beginnt. Zum gemeinsamen Mittagessen gibt es Erbsensuppe und Bratwurst vom Grill. Tanzvorführungen, musikalische Beiträge, Kinderschminken, Hüpfburg und Spiele für die Kinder, wie Wasserspritzen, Tennis, Basteln, schließen sich an. Zur Kaffeezeit lädt ein großes Kuchen- und Tortenbuffet ein. Am Abend startet im Festzelt mit Musik und Tanz der festliche Teil des Dorffestes. Vertreter aller Bierdener Vereine und Institutionen haben sich zur Vorbereitung des Dorffestes im Schützenhaus getroffen.