30 Uhr losging, trafen sich rund 40 Mitglieder der Voltigiersparte am Vormittag zu den letzten Vorbereitungen. Der Kuchenverkauf und die Zuschauerränge in der Reithalle des Ausbildungsstalls von Patricia von Oesen im Berner Ortsteil Bettingbühren wurden vorbereitet. Anschließend wurden die sieben für den Voltitag vorgesehenen Pferde und die nach und nach eintreffenden Voltis für ihre Auftritte frisiert.

Das ambitionierte Nachwuchsteam Corona eröffnete auf dem Rücken von Wallach „Danny“ den Shownachmittag. Anschließend stellten sie ihren zukünftigen Trainingspartner „Captain Morgan“ vor, der erst vor wenigen Wochen sein neues Zuhause bei den Berner Voltis bezogen hatte. Fuchswallach „Fargo“ zeigte sich mit den Kindergruppen Flieder, Mint und Fuchsia, die ihre Küren für die kommende Turniersaison sauber präsentierten, von seiner besten Seite. Die Mini-Schritt-Gruppen Coral und Falun zeigten einzelne Übungen auf Routinier „Dorint“. Die Teams Mint und Oliv präsentierten ihr Können nach einer kurzen Pause auf dem neuen Pony „Wiro“. Den Abschluss bildeten die Vorstellungen der Teams Rubin auf „Fluppy“ und Smaragd auf „Caramba“. Die Gründungsmitglieder und erwachsenen Trainer voltigieren in diesen Teams auf L-Niveau.

Traditionell endete der gesellige Nachmittag mit einem Gruppenfoto mit über 70 Voltis. Nach der geglückten Generalprobe der einstudierten Küren freuen sich die Voltis Berne auf das anstehende Heimturnier: Am ersten Juniwochenende begrüßen sie in der Reithalle am Marktham zum dritten Mal Teams, Gäste und Fans zu einem zweitägigen Voltigierturnier mit Prüfungen bis zur Klasse S.