Paar bedankte sich bei der Bürgermeisterin für ihr Kommen. Schorfmann dankte in einem kurzen Grußwort für die Einladung und betonte, dass sie es durchaus als ihre Pflicht ansieht, die Vereine und die ehrenamtlichen Helfer bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder blickte Silke Paar im Bericht des Vorstandes auf das vergangene Tennisjahr zurück, das mit einem Tag der offenen Tür am 28. April eröffnet wurde. Wie in den Vorjahren machten die Roparunners auch Pfingsten vergangenen Jahres Station beim TC Grasberg. Gut angenommen wurden die Schnuppertage im Rahmen der Ferienspaßaktion der Gemeinde Grasberg. Stephanie Kampe-Haar und Markus Haar führten mit ihren Helfern etliche Kinder in das Tennisspiel ein und übten mit ihnen sowohl die Grundschläge als auch Spielformen.

Die internen Vereinsmeisterschaften wurden im Einzel vor den Sommerferien ausgetragen, während die Doppel- und Mixed-Meisterschaften bedingt durch die frühen Sommerferien und letzten Punktspieltermine erst im September stattfanden. Während die Einzel- und die Mixedmeisterschaften eine gute Teilnehmerzahl verzeichneten, war die Beteiligung an den Doppelmeisterschaften aufgrund von Terminproblemen gegenüber den Vorjahren geringer. Den Saisonabschluss beim Tennis-Club Grasberg bildeten Ende September der „Oktoberfest-Frühschoppen“, das Vereinsfest Ende November und das traditionelle Weihnachts-Skatturnier Anfang Dezember. Im Rahmen des gut besuchten Vereinsfestes wurden die Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister des Jahres 2017 geehrt.

Wie in den Vorjahren haben etliche Vereinsmitglieder an verschiedensten Turnieren teilgenommen. Zu erwähnen ist dabei besonders einerseits die Teilnahme am NTV-Cup des TC Falkenberg, aber vor allem am eigenen Leistungsklasseturnier. Das LK-Hamme-Wörpe-Turnier ist besonders hervorzuheben, denn es wurde 2017 bereits zum dritten Male auf den Plätzen in Neu St. Jürgen, Worpswede und Grasberg ausgetragen. Der TC Grasberg richtet dieses Turnier zusammen mit dem TC Eiche Neu-St. Jürgen und dem TC Worpswede aus. Das Turnier ist inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden. Man freut sich schon auf das diesjährige vierte LK-Hamme-Wörpe-Turnier, das vom 13. bis 15. Juli stattfinden wird.

Trotz des aktiven Spielbetriebs hat auch der TC Grasberg zum 31. Dezember 2017 aus Altersgründen oder aufgrund beruflicher Veränderungen einen geringfügigen Mitgliederrückgang zu verzeichnen gehabt. In diesem Zusammenhang weist Silke Paar auf den nächsten Tag der offenen Tür, einen Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“, am Sonntag, 22. April, hin. Alle Tennis-Interessierten sind herzlich eingeladen, den Verein kennenzulernen. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

Zum Abschluss ihres Berichts informierte die 1. Vorsitzende über die Fusion des Tennisverbands (TV) Nordwest (Bremer Verband) und der Region-Aller-Oste Wümme zur Region Bremen, nachdem bereits die Dachverbände NTV Niedersachsen und TV Bremen im Sommer 2017 zum TV Niedersachsen-Bremen fusioniert hatten.

Anschließend berichtete Sportwart Reinhard Stelljes über das sportliche Geschehen des vergangenen Jahres. In der Sommersaison nahmen sieben Mannschaften am Punktspielbetrieb teil. Erfreulicherweise sind beide Herren-40-Mannschaften jeweils als Gruppensieger aufgestiegen. Zudem haben eine Herren-60- und eine Herren-40-Mannschaft an den Punktspielen der Hallenwinterrunde teilgenommen, wobei die Herren 40 den Aufstieg geschafft haben. Stelljes stellte zusammenfassend fest, dass die letztjährige Punktspielsaison problemlos und erfolgreich verlaufen ist. Der Verein wird auch 2018 wieder mit zahlreichen Mannschaften an den Punktspielen teilnehmen. Das Trainingsangebot wird wie im Vorjahr fortgesetzt werden.

Jens Redecker berichtete als Jugendwart über die Arbeit im Jugendbereich. Der Verein hofft auf einen Zuwachs an tennisinteressierten Kindern und Jugendlichen, damit ein erfolgreicher Punktspielbetrieb möglich ist. Redecker lädt alle interessierten Kinder und Jugendlichen ein, zum Spielen zu kommen und das vereinsinterne Trainingsangebot zu nutzen.

Heinz-Hermann Hencke erläuterte anschließend den Kassenbericht 2017 und den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Für die Kassenprüfer berichtete Bärbel Kordes von einer ordnungsgemäß geführten Kasse. Es folgten die Entlastung des Kassenwarts und des Vorstandes. Helga Behrens wurde als Nachfolgerin der turnusgemäß ausscheidenden Stephanie Kampe-Haar zur neuen Kassenprüferin gewählt. Einer erforderlichen Satzungsanpassung stimmten die Anwesenden einstimmig zu.

Auch in diesem Jahr konnten wieder Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Bürgermeisterin Schorfmann nahm die Ehrungen vor und überreichte die entsprechenden Urkunden und Vereinsehrennadeln. 25 Jahre gehören die 2. Vorsitzende Swantje Heller und Kassenwart Heinz-Hermann Hencke, die beide seit einigen Jahren im Vorstand tätig sind, sowie Kirsten Fischmann und Svenja Fischmann dem TC Grasberg an. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft wurde die scheidende 1. Vorsitzende Silke Paar geehrt. Marion Schorfmann würdigte deren langjährige Arbeit im Vorstand des TC Grasberg, dessen Geschicke sie seit 2011 als 1. Vorsitzende und von 2004 bis 2011 als 2. Vorsitzende mit großem Engagement geleitet hat.

Silke Paar dankte der Bürgermeisterin für ihre Worte. Bei allen Mitgliedern bedankte sie sich für die Unterstützung und die Zusammenarbeit während ihrer Amtszeit. Die Anwesenden wählten anschließenden Bastian Meyer, der seit seiner Kindheit dem Verein angehört, zum neuen 1. Vorsitzenden. In seinem ersten Grußwort dankte er ebenfalls Silke Paar für die geleistete Vorstandsarbeit. Mit dem Hinweis an die Mitglieder, sich zahlreich an der Vorbereitung der Plätze und der gesamten Anlage zu beteiligen, damit die Saisoneröffnung wie geplant am 22. April stattfinden kann, und der Hoffnung auf ein erfolgreiches Tennisjahr 2018 beendete Bastian Meyer die Mitgliederversammlung.