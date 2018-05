„Wahrscheinlich ist da auch viel Neugier dabei, den jungen Landvolk-Vorsitzenden kennenzulernen“, vermutete Hanisch.

Denn an diesem Nachmittag berichtete Christoph Klomburg, Vorsitzender des Landvolks Mittelweser, über das, was ihn antreibt, sich im Ehrenamt zu engagieren. „Sobald die Leute einen Ansprechpartner haben, fragen sie auch“, sagte der 35-Jährige. „Ich halte den persönlichen Bezug für das Wichtigste. Wir müssen präsent sein“, unterstrich Klomburg, dass eine Kommunikation mit dem Verbraucher und Nachbarn immer wichtiger werde. Außerdem zwinge das persönliche Gespräch beide Seiten zu mehr Sachlichkeit. Aufeinander zuzugehen bedeute auch, Neues zu wagen.

„Ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal eine Blühmischung eingesät“, erzählte Klomburg. „Jeder sollte darüber nachdenken, ob er eine Ecke am Hof oder am Feld mit einer Blühmischung versehen kann. Das zeigt, dass wir das Thema wichtig nehmen“, sagte der Vorsitzende. Man verliere die Deutungshoheit, wenn man nichts mache. Deshalb gehe es darum, aktiv mitzugestalten und auch die Nicht-Landwirte mitzunehmen. Außerdem steige die Bedeutung der Kommunikation unter den Landwirten selbst: „Die Betriebe werden immer weniger. Da wird es auch für uns immer wichtiger, mit unseren Berufskollegen in Kontakt zu bleiben“, sagte Christoph Klomburg.

Danach entstand eine breite Diskussion über die vielfältigen Herausforderungen, der sich die Landwirte heute zu stellen hätten. „Wir sind alle gefordert, Anregungen zu geben und zu diskutieren, wie es in der Agrarpolitik weitergehen soll“, sagte Hans-Christian Hanisch bereits zu Beginn der Veranstaltung. Die Landsenioren ließen sich nicht zweimal bitten und unterstrichen damit einmal mehr, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. „Wir Landwirte arbeiten mit der Natur. Wir müssen uns nicht dauernd rechtfertigen, sondern Fakten nennen“, befand Fritz Bründer, der gemeinsam mit Hans-Christian Hanisch den Arbeitskreis Landsenioren leitet.

Hanisch machte deutlich, dass es wichtig sei, den Dialog zu suchen. Das sei zum Beispiel mit den Imkern gelungen, so Hanisch, der auch noch eine Hoffnung für die Zukunft formulierte: Immerhin würden die Medien immer die Minderheit schützen. „Und wir Landwirte sind eine Minderheit geworden.“ Fritz Bründer wiederum wünschte Christoph Klomburg für sein Amt „viel Tatkraft und viel Mut, um den Verband zusammen mit Tobias Göckeritz mit weitem Blick zu führen.“