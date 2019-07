Der Hauptsitz des Hannoveraner Verbandes in Verden bietet zurzeit nur äußerlich ein ruhiges Bild. (Jonas Kako)

Erst der geharnischte Brief des Ehrenvorsitzenden und des Vorgängers des geschassten Zuchtleiters und Geschäftsführers Werner Schade – dann die Klage gegen den Hannoveraner Verband, die sechs Züchter beim Landgericht Verden eingereicht haben. Und nun auch noch die Initiative einiger Delegierter, die eine außerordentliche Versammlung sowie „umfassende und wahrheitsgemäße Aufklärung über die Lage des Verbandes fordern". Dem amtierenden Vorstand bläst ein eisiger Wind entgegen. Nach Ansicht der Kritiker hat er den Verband „in eine Krise von historischem Ausmaß gestürzt“.

So haben es der katholische Pfarrer und Pferdezüchter Herbert Werth (Moers) und seine Mitstreiter aus der rheinischen Fraktion in ihrem „Aufruf“ an die rund 165 Delegierten formuliert. Sie wollen eine außerordentliche Zusammenkunft, bis spätestens 4. September, erreichen, was nach der Satzung ihr Recht ist, und reden Tacheles. Der Verband präsentiere sich nach wie vor „zerstritten und gespalten“, die „seit Jahren bestehende Handlungsunfähigkeit“ habe sich „nicht verändert, sondern zementiert“. Und die Auswirkungen zeigten sich schon: Die Folgen für den weltweiten Ruf und die wirtschaftliche Grundlage seien „existenzbedrohend“.

Kurz vor der Sommerauktion am kommenden Sonnabend, 20. Juli, haben Werth und Co. Alarm geschlagen. Viele Züchterinnen und Züchter hätten den Verband bereits verlassen oder beabsichtigten dies. In solch einer kritischen Situation seien die Delegierten aufgerufen zu handeln. „Im Grunde ist nur die Delegiertenversammlung das Organ, das wirklich etwas verändern kann“, erklärte Herbert Werth gegenüber dieser Zeitung. Der Leitende Pfarrer der St. Gemeinde Moers am Niederrhein vermeldete gleich eine „erstaunlich schnelle“ Reaktion auf die angeschobene Unterschriftenaktion: Der geschäftsführende Vorstand habe sich zu Wort gemeldet, so Werth. Die „Gegenseite“ äußere Bereitschaft zur „Transparenz“.

Diesen Schluss lässt das Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, in der Tat zu. Namens des Hannoveraner Verbandes betonen der erste Vorsitzende Hans-Henning von der Decken, sein Stellvertreter Hartmut Wilking und Jörn Wedemann als Dritter im verbliebenden Bunde aber zunächst, sie sähen einer Delegiertenversammlung „grundsätzlich inhaltlich gelassen entgegen“. Allerdings würde man sich „derzeit gern stattdessen um wesentliche Verbandsaufgaben kümmern“. Die zur Unterschrift aufgerufenen Delegierten werden gebeten, „ein solches Vorhaben nicht zu unterstützen“. Denn der Verband habe „kein Interesse, weiter für Unruhe zu sorgen“. Sodann wird Auskunftsbereitschaft signalisiert.

„Noch in dieser Woche“ werde man schriftlich und ausführlich über die „derzeitige Situation im Verband“ informieren. Dabei sollen zwei gewichtige und miteinander verknüpfte Themenkomplexe aufgegriffen werden: die Entlassung Werner Schades inklusive des „anstehenden Arbeitsgerichtsprozesses“, soweit es die Treuepflicht des Arbeitgebers zulasse, sowie die „von Teilen des Vorstandes vorangetriebene Klage gegen den Vorstand des Hannoveraner Verbandes“.

Die im Mai erfolgte fristlose Kündigung des langjährigen Geschäftsführers Werner Schade treibt Teile der Züchterschaft weiterhin mächtig um. Sie sei „offensichtlich aus fadenscheinigen Gründen“ erfolgt, sagt Herbert Werth, und der Vorstand habe bei dieser Entscheidung „offenbar eklatante Fehler“ begangen. So sehen es allemal auch die insgesamt sechs Züchter, die den Verband deswegen verklagt haben. Unter der Federführung des Rechtsanwalts Bernd Oexmann (Lippstadt), Experte für Pferde-, Medizin- und Sportrecht, kreiden sie den Verantwortlichen allein schon formale Fehler im Vorfeld der Sitzung des Gesamtvorstands an, bei dem Schades Rauswurf am 13. Mai beschlossen worden war – begründet mit „mehreren in der jüngeren Vergangenheit festgestellten Pflichtverletzungen".

Aufgrund der Fehler, etwa Verletzung der Ladungsfrist, sei die Beschlussfassung gar nicht rechtswirksam, argumentiert Anwalt Oexmann. In der Konsequenz könnte dies auch für die Berufung Uli Hahnes zum neuen Zuchtleiter gelten. In der Klageschrift, deren Eingang Gerichtssprecher Nikolai Sauer auf Nachfrage bestätigte, soll es auch um umstrittene Kommissionsabrechnungen beziehungsweise deren Stornierung gehen, wobei besonders der Vorstandsvorsitzende von der Decken ins Visier genommen wird.

Bleibt abzuwarten, wie die gegenüber den Delegierten angekündigten Informationen des Vorstandes ausfallen. Herbert Werth gehört zu diesen Delegierten, die „als gewählte Vertreter der Züchterbasis verpflichtet“ seien, aktiv zu werden. Nach seiner Meinung geht es unterm Strich um nichts Geringeres als „den Fortbestand unseres Verbandes“.