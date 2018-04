Seine Schwester Jutta Mohrmann wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Jetzt war die dreijährige Wahlperiode vorüber, aber da gab es keine Probleme: So wurden Andreas und Jutta Mohrmann in ihren Ämtern bestätigt. Auch die weiteren Vorstandsposten blieben in bewährten Händen. Als Schatzmeister wurde Hans-Hermann Fetter bestätigt, als Schriftführerin Erika Stempniewski – sie bekleidet diesen Posten bereits seit 1981. Beisitzer wurde erneut Horst Stempniewski. In den Festausschuss wurden wieder Reiner und Sabine Fetter gewählt.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Andreas Mohrmann an die vier Vorstandssitzungen und die drei Blutspendetermine mit 366 Spendern im vergangenen Jahr. Leider lag der Anteil der Erstspender nur bei 6,8 Prozent. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs mit 16 Teilnehmern wurde durchgeführt. Die Tagesfahrt nach Hamburg machte ebenso viel Spaß wie die Halbtagesfahrt in das Back-Theater Walsrode. Die Komödie in der Bäckerei war ein ganz besonderes Erlebnis. Auch beim Aufstellen des Maibaums auf dem Dorfland beteiligte sich der DRK-Ortsverein, und auch beim Ferienspaß waren die DRK-ler dabei – bei nassem Wetter ging es auf Fotosafari durch den „Regenwald“.

Reiner Fetter stellte die Fahrten für dieses Jahr vor. Am Sonnabend, 9. Juni, geht es zum Schiffshebewerk nach Scharnebeck, wo eine einstündige Besichtigungsfahrt eingeplant ist. Nach dem Mittagessen geht es nach Lüneburg, wo nach dem Stadtbummel durch die historische Altstadt im zentralen Residenz-Café eine Kaffeepause eingelegt wird. Anmeldungen sind bei Sabine und Reiner Fetter unter Telefon 0 42 35 / 444 möglich. Mitglieder zahlen 46 Euro, Nichtmitglieder 50 Euro. Die Halbtagesfahrt führt am Freitag, 16. November, in das Edeka-Zentrallager nach Wiefelstede.

Weitere Blutspendetermine des DRK-Ortsvereins Etelsen finden am Freitag, 17. August und 30. November, jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Etelsen statt. Am Sonnabend, 16. Juni, wird wieder ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten.