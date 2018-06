So wird Bernd Michallik, der gleichzeitig auch SPD-Kreisvorsitzender ist, auch in den nächsten beiden Jahren den Ortsverein führen. Seine Stellvertreterin Sigrid Ernst wurde ebenso bestätigt, während Vivian Willenbrock als weitere stellvertretende Vorsitzende aus beruflichen Gründen zurückzog. Für sie wurde Udo Felke in den engeren Vorstand gewählt. Schriftführer bleibt Wolfgang Hustedt, und auch Volker Penczek wurde als Finanzverantwortlicher erneut gewählt.

Als Beisitzer wurden anschließend ebenso einstimmig Lars-Hendrik Haase, Petra Henke, Sven Kakies, Kristin Michallik, Jutta Mohrmann und Wilfried Vieregge gewählt. Johann Intemann hatte auf eine Wiederwahl verzichtet, da er kürzer treten wollte. Doch ohne Posten ging auch er nicht nach Hause: Während Irmtraud Kutscher ohnehin noch ein Jahr Revisorin ist, wurde Johann Intemann für zwei Jahre zum Revisor gewählt.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Bernd Michallik an zwei arbeitsintensive Jahre mit 23 Vorstandssitzungen und verschiedenen Mitgliederversammlungen. „Die Vorstandssitzungen sind stets parteioffen“, so Michallik. Politisch waren in den beiden letzten Jahren mehrere Wahlen zu organisieren, begonnen mit der Kommunalwahl 2016, bei der die SPD elf Sitze im Gemeinderat errang und mit Ausnahme von Völkersen auch in den anderen Ortsräten die stärkste Kraft ist. Hervorzuheben ist auch die Wiederwahl von Andreas Brandt, der mit 61 Prozent der Stimmen als Bürgermeister bestätigt wurde. Die Bundestagswahl ging leider verloren, dafür verlief die vorgezogene Landtagswahl positiv – und Dörte Liebetruth konnte für die SPD das Mandat im Landtag holen. Sie verzeichnete in Langwedel das beste Ergebnis kreisweit. Dann dankte Bernd Michallik vor allem dem Ehrenvorsitzenden Alfred Eggers für seine leidenschaftliche Mitarbeit; er leitete auch die Sitzung.

Außerdem wurden die Delegierten für die Europawahlkonferenz am 14. Juni gewählt. Diese sind Andrea Michallik, Jutta Mohrmann, Alfred Eggers, Udo Felke, Bernd Michallik, Andreas Brandt, Roland Güttler, Sven Kakies, Wolfgang Hustedt und Wilfried Vieregge. Zu wählen waren außerdem noch die Delegierten für den Kreisparteitag am 18. August. Hier wird der Langwedeler Ortsverein vertreten durch Roland Güttler, Andrea Michallik, Jutta Mohrmann, Wilfried Vieregge, Alfred Eggers, Sven Kakies, Udo Felke, Wolfgang Hustedt und Andreas Brandt.