In dem kostenlosen Gesundheitsvortrag „Happy Detox“ beim TSV Dannenberg von der Sportfachwirtin, IHK-Gesundheitsberaterin und Heilpflanzenexpertin Tina de Vries geht es um einfache Maßnahmen, die Entgiftung und Entschlackung des Körpers zu fördern – beispielsweise durch sanfte Darmreinigung, Lymphaktivierung, Heilkräuter, intermittierendes Fasten und einiges mehr. Mit alltäglichen Ritualen kann jeder etwas für seine Gesundheit tun.

Zu diesem kostenlosen Vortrag lädt der TSV Dannenberg zusammen mit der Referentin Tina de Vries für Sonnabend, 22. September, ab 14 Uhr in das Dorphus in der Dannenberger Straße 20 a in Grasberg ein. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail an tinadevries@devries-beratung.de oder auch unter der Telefonnummer 0 42 08 / 828 70 12.